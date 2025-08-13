Jean-Pierre Nsame - fot. Woytek / Legionisci.com
Nsame: Nie czuję się lepszy od innych

- Nie czuję się ważniejszy niż żaden inny zawodnik w zespole. Każdy piłkarz jest tak samo ważny i dla mnie, i dla trenera. Po prostu robię wszystko co mogę, żeby pomóc drużynie, żeby zakończyć każdą możliwą akcję golem. Nie czuję się lepszy od innych - mówi przed rewanżowym meczem z AEK-iem Larnaka Jean-Pierre Nsame.



- Co sprawiło, że teraz jestem podstawowym zawodnikiem, a wcześniej nie grałem? Nie powiem tu niczego odkrywczego. Przyszedł do klubu nowy trener i dał mi szansę. Rozmawialiśmy na początku i powiedział mi, żebym kontynuował swoją pracę i starał się dawać z siebie wszystko. I tak właśnie jest. Robię wszystko, co mogę. Każdego dnia na treningu staram się dawać z siebie wszystko. Trener obdarzył mnie zaufaniem i i był przekonany, że sobie poradzę.

- Zawsze przed powrotem z wakacji do klubu przygotowuję się indywidualnie. To moja rutyna, robię tak, odkąd skończyłem 20 lat. Przeznaczam dni podczas mojego urlopu na to, żeby być gotowym od pierwszego dnia treningów z zespołem. To dla mnie coś normalnego.

Komentarze (1)

Wyrwikufel - 16 minut temu, *.netfala.pl

Podobny do Takeshura Chiniyamy jak dwie kropelki wody 😎

