Mecz Legia - Jagiellonia zostanie przełożony
Spotkanie 6. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Jagiellonią Białystok zostanie przełożone na inny termin. Oba kluby wnioskowały o takie rozwiązanie, w związku z grą w eliminacjach europejskich pucharów.
Niezależnie od końcowego rozstrzygnięcia rywalizacji z AEK Larnaka, "Wojskowi" wystąpią w fazie play-off, a mecz z białostoczanami zaplanowany jest na 24 sierpnia, czyli pomiędzy pierwszym a drugim meczem Ligi Europy bądź Ligi Konferencji.
Terminy najbliższych meczów Legii:
14.08. (CZ) g. 21:00 LE: Legia Warszawa - AEK Larnaka
17.08. (ND) g. 20:15 Wisła Płock - Legia Warszawa
21.08. (CZ) 4. runda el. LE/LK
28.08. (CZ) 4. runda el. LE/LK
31.08. (ND) g. 20:15 Cracovia - Legia Warszawa
Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (przełożony)
Od lat na stronie głównej legionisci.com zapewniamy aktualny kalendarz meczów pierwszej drużyny Legii. Zawsze dbamy o aktualne daty i godziny spotkań.
Od 2025 roku wprowadzamy nową wersję kalendarza, która obejmuje:
- mecze wszystkich sekcji drużynowych Legii
- mecze reprezentacji Polski
- nawigację do lokalizacji meczu
Decydujcie, co chcecie widzieć!
Możecie samodzielnie zaznaczyć lub odznaczyć dyscypliny, które Was interesują, korzystając z kolorowych przycisków poniżej.
Dodajcie kalendarz do swoich urządzeń!
Specjalnie dla Waszej wygody udostępniamy kalendarze, które można subskrybować w telefonie, komputerze lub w aplikacjach (np. Google, Apple, Outlook). Kalendarze są dostępne w standardowym formacie .ics i można je łatwo importować do każdej aplikacji obsługującej ten format. Przykładowe instrukcje znajdziecie tu: Kalendarz Legionisty.