Mecz Legia - Jagiellonia zostanie przełożony

Środa, 13 sierpnia 2025 r. 15:02 Woytek, źródło: Legionisci.com

Spotkanie 6. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa a Jagiellonią Białystok zostanie przełożone na inny termin. Oba kluby wnioskowały o takie rozwiązanie, w związku z grą w eliminacjach europejskich pucharów.









Niezależnie od końcowego rozstrzygnięcia rywalizacji z AEK Larnaka, "Wojskowi" wystąpią w fazie play-off, a mecz z białostoczanami zaplanowany jest na 24 sierpnia, czyli pomiędzy pierwszym a drugim meczem Ligi Europy bądź Ligi Konferencji.



Terminy najbliższych meczów Legii:

14.08. (CZ) g. 21:00 LE: Legia Warszawa - AEK Larnaka

17.08. (ND) g. 20:15 Wisła Płock - Legia Warszawa

21.08. (CZ) 4. runda el. LE/LK

28.08. (CZ) 4. runda el. LE/LK

31.08. (ND) g. 20:15 Cracovia - Legia Warszawa

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (przełożony)



Terminarze w działach:

Terminarz Legii

Terminarz Ekstraklasy

Terminarz Pucharu Polski

Terminarz Ligi Europy

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty



