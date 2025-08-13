Tenis
Lena Zadrożna zwyciężyła OTK U-14 w Bolszewie
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Tenisistka Legii, Lena Zadrożna wygrała w ogólnopolskim turnieju młodzików (U-14) Mistrzostwa Morskie by Head, który rozegrany został w Bolszewie.
Wyniki legionistki:
Lena Zadrożna - Konstancja Balejko 6-1, 6-3
Lena Zadrożna - Daria Lampkowska 6-1, 6-1
Lena Zadrożna - Natalia Wybranowska 6-0, 6-2
1/4 finału: Lena Zadrożna - Magdalena Barańska 6-0, 6-1
1/2 finału: Lena Zadrożna - Mia Tomczak 6-2, 6-3
Finał: Lena Zadrożna - Ewa Persak 4-6, 6-3, 10-6
tagi: Legia Warszawa tenis Lena Zadrożna