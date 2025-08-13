Wygrana Szamborskiego na turnieju w Krakowie

Tymon Szamborski wygrał w singlu oraz deblu w tenisowym turnieju Super Seria do lat 16 - memoriale Józefa Hebdy, który rozegrany został na kortach KKT Olsza w Krakowie. Wyniki legionisty: II runda: Tymon Szamborski - Robert Corda 7-6(6), 6-4 1/4 finału: Tymon Szamborski - Tomasz Voigt 4-6, 6-4, 6-2 1/2 finału: Tymon Szamborski - Szymon Łuczak 6-0, 3-6, 6-4 Finał: Tymon Szamborski - Ivo Pałczyński 6-3, 6-4 I runda: Tymon Szamborski/Szymon Łuczak (Calisia) - Aleksander Jadczak/Bartosz Wróbel 6-3, 6-0 1/2 finału: Szamborski/Łuczak - Kacper Rojewski/Aleksander Zyguła 6-2, 6-2 Finał: Szamborski/Łuczak - Mikołaj Pych/Oliwier Węgrzyn 6-2, 6-4

