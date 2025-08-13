Idiakez: Najważniejsze będzie pierwsze 90 minut

Środa, 13 sierpnia 2025 r. 19:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Pierwsze minuty tego spotkania będą ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze będzie pierwsze 90 minut jutrzejszego meczu. Musimy zachować koncentrację przez cały czas - mówi przed rewanżowym meczem z Legią Warszawa trener AEK Larnaka, Imanol Idiakez.









- Jedyny sposób w jaki możemy podejść do tego meczu, to skupienie się na swojej pracy, by zrobić ją jak najlepiej. Legia będzie miała ogromne wsparcie swoich kibiców. My postaramy się zagrać jak najlepiej. Po treningu zobaczymy, jak zawodnicy czują się fizycznie, ale mam już pomysł na skład w głowie.



- W trakcie takich meczów musisz być świadomych wszystkich małych detali. Legia to bardzo jakościowa drużyna. Dodatkowo będzie grała na swoim, wypełnionym stadionie. Będziemy musieli skupić się na wszystkich detalach, chcemy pokazać swoje skupienie od pierwszych minut. Podchodzimy do tego bardzo poważnie. Wiemy, że mamy swoją jakość, ale oczekujemy również najlepszej możliwej Legii. W takim wypadku, my też musimy pokazać swoją najlepszą twarz.



- Mierzyliśmy się w Europie z trzema świetnymi, jakościowymi rywalami. Partizan Belgrad i Celje mają również swoją jakość. Legia jest na ich poziomie. To wielka drużyna, znamy jej jakość. Ufamy jednak sobie nawzajem i znamy również swoje dobre strony. Musimy wykonać naszą pracę najlepiej, jak możemy.



- Kontuzja zawodnika podczas spotkania nie jest trudna dla trenera, ale dla zawodników tak. Tracąc piłkarza w trakcie meczu, w tak kluczowej pozycji, jest to trudne. Trzeba wtedy kombinować, inaczej ustawić zawodników. Moi piłkarze jednak dobrze zaadaptowali się do nowej formacji, pokazali swoją jakość i mądrość. To dla nas ważne, że mamy takich zawodników, którzy są w stanie zaadaptować się do różnych pozycji. To pozwala podejmować nam różne decyzję w trakcie meczu.

