Godswill: Nie możemy się bać takiego stadionu

Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jutrzejsza atmosfera będzie dla nas dodatkową motywacją. Nie możemy się bać takiego stadionu, musimy być bardziej zmotywowani. To jeden z tych wielkich meczów, w których każdy piłkarz chciałby wystąpić. Jesteśmy na to gotowi - mówi przed rewanżem z Legią Warszawa obrońca AEK Larnaka, Elohor Godswill.



- W meczach tego typu potrzeba skupić się na detalach. Musimy być uważni, ostrożni przez cały mecz, szczególnie że gramy na wyjeździe. Każdy atak, kontratak będzie miał swoje detale, które będziemy musieli przypilnować i zachować przy nich czujność.


Komentarze (0)

