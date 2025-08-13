fot. Mikołaj Ciura / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

AEK Larnaka trenował przy Łazienkowskiej

Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Już jutro Legia Warszawa podejmie AEK Larnaka w rewanżu w ramach 3. rundy eliminacji Ligi Europy. W środowy wieczór piłkarze z Cypru odbyli oficjalny trening przedmeczowy na murawie stadionu przy ul. Łazienkowskiej. Wcześniej na konferencji prasowej na pytania dziennikarzy odpowiedział trener oraz prawy obrońca cypryjskiego zespołu.



W zajęciach udział wzięło 20 zawodników z pola oraz 3 bramkarzy. Poza kilkoma młodzieżowcami, w kadrze AEK prawdopodobnie zabraknie również Valentina Roberge'a, który odniósł kontuzję w zeszłotygodniowym pojedynku obu drużyn. Prócz rozgrzewki bez piłek, poprzedzonej przemową szkoleniowca, nie można było obserwować treningu, ponieważ tylko pierwszy kwadrans był otwarty dla przedstawicieli mediów. W cypryjskim zespole panowała bardzo dobra atmosfera i wiele uśmiechów, co jednak trudno dziwić się, biorąc pod uwagę wynik pierwszego meczu i trzybramkową przewagę.

Kadra AEK Larnaka na dwumecz z Legią:

Bramkarze: 99. Dimítris Dimitríou (Cypr), 1. Zlatan Alomerović (Niemcy), 51. Andréas Paraskevás (Cypr)

Obrońcy: 24. Danny Henriques (Portugalia), 22. Elohor Godswill (Hiszpania), 21. Jorge Miramon (Hiszpania), 27. Valentin Roberge (Cypr), 14. Ángel García (Hiszpania), 93. Jeremie Gnali (Francja), 15. Hrvoje Miličević (Bośnia i Hercegowina), 2. Pétros Ioánnou (Cypr), 42. Máximos Petoússis (Cypr)*

Pomocnicy: 17. Pere Pons (Hiszpania), 20. Youssef Amyn (Niemcy), 6. Jaime Suárez (Hiszpania), 29. Giórgos Naoúm (Cypr), 7. Gus Ledes (Portugalia), 35. Christódoulos Thomá (Cypr)*, 41. Mathías González (Włochy)*, 37. Davíd Gerassímou (Cypr)*

Napastnicy: 18. Yerson Chacon (Wenezuela), 30. Enzo Cabrera (Argentyna), 11. Riad Bajić (Bośnia i Hercegowina), 9. Đorđe Ivanović (Serbia), 19. Karol Angielski (Polska), 36. Chrístos Loukaḯdis (Cypr)*, 39. Pétros Ioánnou (Cypr)*

SONDACzy Legia wyeliminuje AEK Larnaka?



fot. Mikołaj Ciura / Legionisci.com
fot. Mikołaj Ciura / Legionisci.com
fot. Mikołaj Ciura / Legionisci.com
fot. Mikołaj Ciura / Legionisci.com
fot. Mikołaj Ciura / Legionisci.com
fot. Mikołaj Ciura / Legionisci.com
fot. Mikołaj Ciura / Legionisci.com


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.