AEK Larnaka trenował przy Łazienkowskiej

Środa, 13 sierpnia 2025 r. 20:07 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Już jutro Legia Warszawa podejmie AEK Larnaka w rewanżu w ramach 3. rundy eliminacji Ligi Europy. W środowy wieczór piłkarze z Cypru odbyli oficjalny trening przedmeczowy na murawie stadionu przy ul. Łazienkowskiej. Wcześniej na konferencji prasowej na pytania dziennikarzy odpowiedział trener oraz prawy obrońca cypryjskiego zespołu.









W zajęciach udział wzięło 20 zawodników z pola oraz 3 bramkarzy. Poza kilkoma młodzieżowcami, w kadrze AEK prawdopodobnie zabraknie również Valentina Roberge'a, który odniósł kontuzję w zeszłotygodniowym pojedynku obu drużyn. Prócz rozgrzewki bez piłek, poprzedzonej przemową szkoleniowca, nie można było obserwować treningu, ponieważ tylko pierwszy kwadrans był otwarty dla przedstawicieli mediów. W cypryjskim zespole panowała bardzo dobra atmosfera i wiele uśmiechów, co jednak trudno dziwić się, biorąc pod uwagę wynik pierwszego meczu i trzybramkową przewagę.



Kadra AEK Larnaka na dwumecz z Legią:



Bramkarze: 99. Dimítris Dimitríou (Cypr), 1. Zlatan Alomerović (Niemcy), 51. Andréas Paraskevás (Cypr)



Obrońcy: 24. Danny Henriques (Portugalia), 22. Elohor Godswill (Hiszpania), 21. Jorge Miramon (Hiszpania), 27. Valentin Roberge (Cypr), 14. Ángel García (Hiszpania), 93. Jeremie Gnali (Francja), 15. Hrvoje Miličević (Bośnia i Hercegowina), 2. Pétros Ioánnou (Cypr), 42. Máximos Petoússis (Cypr)*



Pomocnicy: 17. Pere Pons (Hiszpania), 20. Youssef Amyn (Niemcy), 6. Jaime Suárez (Hiszpania), 29. Giórgos Naoúm (Cypr), 7. Gus Ledes (Portugalia), 35. Christódoulos Thomá (Cypr)*, 41. Mathías González (Włochy)*, 37. Davíd Gerassímou (Cypr)*



Napastnicy: 18. Yerson Chacon (Wenezuela), 30. Enzo Cabrera (Argentyna), 11. Riad Bajić (Bośnia i Hercegowina), 9. Đorđe Ivanović (Serbia), 19. Karol Angielski (Polska), 36. Chrístos Loukaḯdis (Cypr)*, 39. Pétros Ioánnou (Cypr)*





