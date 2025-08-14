Kibice oddali ponad 55 litrów krwi – legijna zbiórka z wyjątkowym gościem

Czwartek, 14 sierpnia 2025 r. 08:08 Krewcy Legioniści

W sobotę, 9 sierpnia 2025 roku, na stadionie Legii Warszawa odbyła się kolejna honorowa zbiórka krwi. Wydarzenie zostało zorganizowane przez KHDK PCK Krewcy Legioniści oraz Stowarzyszenie Fanów Legii Warszawa.









Na miejscu stanęły trzy krwiobusy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Chętnych nie brakowało – do oddania krwi zgłosiło się 169 osób, a 123 z nich mogły to zrobić. Łącznie udało się zebrać ponad 55 litrów krwi, które pomogą uratować zdrowie i życie wielu potrzebującym.



Szczególnym momentem wydarzenia była wizyta honorowego gościa – pana Jana Witkowskiego ps. „Jaś”, naocznego świadka Powstania Warszawskiego. Jako łącznik w batalionie „Iwo” przeszedł on szlak bojowy w Śródmieściu Południowym, a po kapitulacji trafił do niemieckiej niewoli. Po wojnie był również związany z jedną z sekcji sportowych Legii Warszawa.



Na uczestników akcji czekały liczne niespodzianki, m.in.:

- bilety na mecz Legia Warszawa – Radomiak Radom przekazane przez klub,

- okolicznościowe dyplomy i podziękowania (kolejny wzór do kolekcji),

- pamiątkowe magnesy „Krewkich” na lodówkę (drugi wzór),

- unikalne koszulki „Przelałem krew w rocznicę Powstania Warszawskiego” ufundowane przez Fundację Patriotyczna im. Witolda Pileckiego,

- wpinki z symbolem Polski Walczącej od Muzeum Powstania Warszawskiego,

- biuletyny „Rakowiecka 37” od Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.



O poczęstunek dla personelu krwiobusów zadbała VIADUCT Pizza Powiśle.



Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się najcenniejszym darem i pomogli w przeprowadzeniu akcji. Już teraz zapraszamy na kolejną zbiórkę krwi na stadionie Legii Warszawa, która odbędzie się 15 listopada 2025 roku.

