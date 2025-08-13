Futsal

Eric Sylla zawodnikiem Legii

Środa, 13 sierpnia 2025 r. 21:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Nowym zawodnikiem futsalowej Legii został Eric Sylla, który ostatnio występował w Widzewie Łódź. 20-letni zawodnik jest reprezentantem Finlandii, ma na swoim koncie występy na Mistrzostwach Europy do lat 19 z 2023 roku, a także tytuł młodzieżowca fińskiej futsalowej ekstraklasy z sezonu 2023/24.







W Finlandii Sylla występował ostatnio w Golden Futsal Team, a wcześniej w Kampuksen DYnamo. Ostatnie pół roku zawodnik spędził w Widzewie, w barwach którego rozegrał 17 meczów ligowych i zdobył 7 bramek. W sezonie 2025/26 Eric Sylla będzie występował w barwach futsalowej Legii Warszawa.





