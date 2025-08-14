Dariusz Mioduski, Michał Żewłakow, Fredi Bobić - fot. Mishka / Legionisci.com
Henrique Arreiol trafi do Legii

źródło: pilkanozna.pl / meczyki.pl

Jak informują Piłka Nożna i meczyki.pl, Henrique Arreiol jest bliski przejścia do Legii Warszawa. Wg mediów, piłkarz przebywa już w Polsce i ma przejść testy medyczne. 20-letni Portugalczyk ostatnio występował w Sportingu B, a obecnie jest wolnym zawodnikiem.



Zadebiutował także w pierwszym zespole, w którym zagrał w trzech meczach ligi portugalskiej i w Pucharze Portugalii. Arreiol gra na pozycji defensywnego pomocnika, ma 187 cm wzrostu. W reprezentacji Portugalii U-20 rozegrał dotychczas 6 spotkań. Nie jest to wzmocnienie na teraz, a ma stanowić inwestycję długoterminową.

Arreiol ma podpisać czteroletni kontrakt.


Komentarze (16)

e(L)zone - 13 minut temu, *.interkam.pl

Taki ruch to ja rozumiem,no i oczywiście za darmo.Brawo.

Maik83 - 17 minut temu, *.centertel.pl

Z Bragi b przychodził do nas Guierme także zobaczymy.

Darek - 22 minuty temu, *.tpnet.pl

Bardzo dobra wiadomość. Przecież nie potrzebujemy wzmocnień na teraz.

Juri - 44 minuty temu, *.centertel.pl

Jak dla mnie dobry transfer.

Bidon - 59 minut temu, *.centertel.pl

Jak dobrze ze NS zarządzili 3 meczowy protest

Włodarze klubu sie przestraszyli niczym czerwony kapturek wilka i odrazu widac wyniki😂

Jasio - 21 minut temu, *.play-internet.pl

@Bidon: Poprawka, 1 meczowy.

L - 1 godzinę temu, *.play.pl

Chcieliscie internetowi eksperci mlodych pilakrzy, wyskautowanych - to macie.

Beton - 1 godzinę temu, *.play.pl

na teraz jest żewłak i bobek a później płacz, że nie ma mistrzostwa a puchary też wiszą mocno na włosku. za to będzie niejaki Szymański. Nikt go nie chce a w L ma być wzmocnieniem. Polityka kadrowa w L jest tak głupia, że ........

L - 1 godzinę temu, *.play.pl

@Beton: nikt go nie chce? XDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

A to ty chcesz sciagac do POLSKIEJ ligi pilkarzy, ktorych chca lepsze kluby ale on bohatersko woli grac w ekstraklasie? Pogratulwoac logiki. Szymanski bedzie naszym najwyzej wycenianym pilkarzem w kadrze.

Faktycznie, beznadziejny transfer. Ale gdyby nazywac sie Szymanskić i bys wszedl na transfermarkt i zobaczyl, ze przez 5 lat gral w podstawie AEKu i jest wyceniany na 3,5 mln to bys zawalu ze szczescia dostal.

XXX - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

jEŻELI UDA SIĘ GO PODPISAĆ TO BEDZIE ŚWIETNY TRANSFER

To powinna być długofalowa strategia transferowa
Młody ambitny gracz z potencjałem
którego można sprzedać za 2 lat za bardzo dbre pieniądze
Brawo
Żewłakow

L - 1 godzinę temu, *.play.pl

@XXX: a za 2 lata napiszesz, ze nic sie w tym klubie nie da zbudowac jak oddają pilkarzy po 2 latach xd

Hautausmaa - 23 minuty temu, *.tpnet.pl

@L: wytatuować na zawodniku "Sprzedaż w 2027" i nikt nie będzie narzekał, bo będzie od razu wiadomo.

Jasio - 20 minut temu, *.play-internet.pl

@L: dokładnie, i Żewłak nieudacznich

Ka(L)i - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Znowu nie na teraz JPRDL

L - 1 godzinę temu, *.play.pl

@Ka(L)i: Przeciez na teraz masz Szymanskiego. Wiecej tych eLek w nicki sobie wpier..., to chyba swiadczy o ujemnym IQ, bo kazdy z eLka w nicku, udajacy wielkiego kibica pierd... takie teksty.

Mike - 54 minuty temu, *.play.pl

@Ka(L)i: Ziomek, napastnik lewy obronca, zaraz Szymanski to byly trasfery na teraz. przestań marudzic. Oyedele wystrzelił bardzo szybko, ten gosc pewnie potrzebuje czasu ale paametry i szanse na rozwoj ma

