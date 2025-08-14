Transfery

Henrique Arreiol trafi do Legii

Czwartek, 14 sierpnia 2025 r. 11:02 źródło: pilkanozna.pl / meczyki.pl

Jak informują Piłka Nożna i meczyki.pl, Henrique Arreiol jest bliski przejścia do Legii Warszawa. Wg mediów, piłkarz przebywa już w Polsce i ma przejść testy medyczne. 20-letni Portugalczyk ostatnio występował w Sportingu B, a obecnie jest wolnym zawodnikiem.









Zadebiutował także w pierwszym zespole, w którym zagrał w trzech meczach ligi portugalskiej i w Pucharze Portugalii. Arreiol gra na pozycji defensywnego pomocnika, ma 187 cm wzrostu. W reprezentacji Portugalii U-20 rozegrał dotychczas 6 spotkań. Nie jest to wzmocnienie na teraz, a ma stanowić inwestycję długoterminową.



Arreiol ma podpisać czteroletni kontrakt.

