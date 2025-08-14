Transfery
Henrique Arreiol trafi do Legii
Jak informują Piłka Nożna i meczyki.pl, Henrique Arreiol jest bliski przejścia do Legii Warszawa. Wg mediów, piłkarz przebywa już w Polsce i ma przejść testy medyczne. 20-letni Portugalczyk ostatnio występował w Sportingu B, a obecnie jest wolnym zawodnikiem.
Zadebiutował także w pierwszym zespole, w którym zagrał w trzech meczach ligi portugalskiej i w Pucharze Portugalii. Arreiol gra na pozycji defensywnego pomocnika, ma 187 cm wzrostu. W reprezentacji Portugalii U-20 rozegrał dotychczas 6 spotkań. Nie jest to wzmocnienie na teraz, a ma stanowić inwestycję długoterminową.
Arreiol ma podpisać czteroletni kontrakt.