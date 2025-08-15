Transfery

Henrique Arreiol piłkarzem Legii

Piątek, 15 sierpnia 2025 r. 11:20 źródło: Legia Warszawa

20-letni defensywny pomocnik z Portugalii został nowym zawodnikiem Legii Warszawa!









Henrique Miguel Sousa Arreiol był aktualnie bez klubu, w czerwcu skończyła się jego umowa ze Sportingiem CP, którego był wychowankiem od 2018 roku. W poprzednim sezonie rozegrał w pierwszej drużynie Sportingu cztery mecze - trzy w lidze i jeden Pucharze Portugalii. Do tego dołożył 30 spotkań w Sportingu B. W reprezentacji Portugalii U-20 rozegrał dotychczas 6 spotkań.



Arreiol ma 187 cm wzrostu. Z Legią Warszawa podpisał czteroletni kontrakt.



Henrique Arreiol



Data urodzenia: 21.06.2005 (20 lat)

Miejsce urodzenia: Santa Cruz

Kraj: Portugalia

Pozycja: defensywny pomocnik

Kluby: 2018–2025 Sporting CP

