fot. Mateusz Kostrzewa / Legia.com
Transfery

Henrique Arreiol piłkarzem Legii

źródło: Legia Warszawa

20-letni defensywny pomocnik z Portugalii został nowym zawodnikiem Legii Warszawa!



Henrique Miguel Sousa Arreiol był aktualnie bez klubu, w czerwcu skończyła się jego umowa ze Sportingiem CP, którego był wychowankiem od 2018 roku. W poprzednim sezonie rozegrał w pierwszej drużynie Sportingu cztery mecze - trzy w lidze i jeden Pucharze Portugalii. Do tego dołożył 30 spotkań w Sportingu B. W reprezentacji Portugalii U-20 rozegrał dotychczas 6 spotkań.

Arreiol ma 187 cm wzrostu. Z Legią Warszawa podpisał czteroletni kontrakt.

Henrique Arreiol

Data urodzenia: 21.06.2005 (20 lat)
Miejsce urodzenia: Santa Cruz
Kraj: Portugalia
Pozycja: defensywny pomocnik
Kluby: 2018–2025 Sporting CP


tagi:
Komentarze (1)

Karol - 11 minut temu, *.play.pl

Fajnie miejmy nadzieję że oyedele 2

odpowiedz
