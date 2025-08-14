Ce(L)ownik: 4-0!
Przed meczem Legia Warszawa - AEK Larnaka, który odbędzie się w czwartek, 14 sierpnia o godz. 21:00 w Warszawie, oddaliście 1091 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 87% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 6% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 7% typuje zwycięstwo AEK Larnaka.
Najczęściej typowanym wynikiem jest 4-0 (26,6% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
3-0 - 25,9%
2-0 - 8,2%
2-1 - 6,3%
5-0 - 5,1%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa to 3,03 a AEK Larnaka 0,36.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
