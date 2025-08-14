Ce(L)ownik: 4-0!

Czwartek, 14 sierpnia 2025 r. 14:02 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed meczem Legia Warszawa - AEK Larnaka, który odbędzie się w czwartek, 14 sierpnia o godz. 21:00 w Warszawie, oddaliście 1091 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 87% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 6% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 7% typuje zwycięstwo AEK Larnaka.



