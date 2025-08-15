We wtorek zapisy na wyjazd do Krakowa

Piątek, 15 sierpnia 2025 r. 19:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy wtorek, 19 sierpnia w godzinach 19:00 - 20:00 w barze kawowym Źródełko, prowadzone będą otwarte zapisy na wyjazdowe spotkanie Legii z Cracovią.









Kibice Legii do Krakowa pojadą pociągiem specjalnym. Za przejazd w obie strony, wraz z biletem na mecz, zapłacimy 200 złotych. Przy zapisach, oprócz ww. kwoty, należy podać imię, nazwisko oraz PESEL.



Spotkanie Cracovia - Legia rozegrane zostanie w niedzielę, 31 sierpnia o godzinie 20:15.

