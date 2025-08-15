fot. Woytek / Legionisci.com
We wtorek zapisy na wyjazd do Krakowa

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy wtorek, 19 sierpnia w godzinach 19:00 - 20:00 w barze kawowym Źródełko, prowadzone będą otwarte zapisy na wyjazdowe spotkanie Legii z Cracovią.



Kibice Legii do Krakowa pojadą pociągiem specjalnym. Za przejazd w obie strony, wraz z biletem na mecz, zapłacimy 200 złotych. Przy zapisach, oprócz ww. kwoty, należy podać imię, nazwisko oraz PESEL.

Spotkanie Cracovia - Legia rozegrane zostanie w niedzielę, 31 sierpnia o godzinie 20:15.


Komentarze (1)

Harmoniusz - 1 godzinę temu, *.31.121

A kiedy zapisy na wyjazd do Płocka (mecz już w niedzielę!)?

