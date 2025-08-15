Tenis

Wyniki legionistów w memoriale Charlie Barszakiewicza

Piątek, 15 sierpnia 2025 r. 13:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Krakowie odbył się tenisowy turniej ITF juniorów w ramach Charlie Barszakiewicz Memoriał 2024 (kategoria J100). Zawody są wyrazem upamiętnienia dla młodego krakowskiego tenisisty, tragicznie zmarłego w sierpniu tego roku na niewykrytą wadę serca. W zawodach wzięło udział kilkoro zawodników Legii. Najdalej, bo do ćwierćfinału dotarła Maja Wróbel, która przegrałą z Bośniaczką, Teą Kovacevic.



Wyniki legionistów:

I runda: Tymon Szamborski - Piotr Kluj 3-6, 1-6



I runda: Jan Kluczyński - Hlib Kovalenko (Ukraina) 6-2, 6-1

II runda: Jan Kluczyński - Huss Balthazar (Włochy) 2-6, 2-6



I runda: Filip Kiryłło - Jeromir Peconka (Czechy) 6-1, 6-2

II runda: Filip Kiryłło - Jan Wygona 1-6, 6-7(3)



II runda: Maja Wróbel - Wiktoria Kubicka 3-6, 6-1, 6-3

III runda: Maja Wróbel - Kateryna Chuieshova (Ukraina) 3-6, 6-3, 6-2

1/4 finału: Maja Wróbel - Tea Kovacevic (Bośnia i Hercegowina) 3-6, 2-6



I runda: Agata Konarska - Lena Karolina Hornecka 3-6, 2-6



I runda: Agata Konarska/Julia Szczerek - Agata Budnik/Luisa Fusil (Słowacja) 6-2, 6-3

II runda: Konarska/Szczerek - Sofia Bielinska (Ukraina)/Tea Kovacevic (Bośnia i Hercegowina) 1-6, 1-6



I runda: Maja Wróbel/Sara Husar - Jessica Pabisiak/Martyna Sikora 5-7, 4-6



I runda: Jan Kluczyński/Haiyi Qin (Chiny) - Antoni Szary/Leonard Ucher 7-6(2), 6-2

II runda: Kluczyński/Qin - Tymon Litwic/Jan Wygona 7-5, 5-7, 3-10



I runda: Filip Kiryłło/Igor Piasek - Pavlo Bodnarczuk/Dmytro Vterkovskiy (Ukraina) 2-6, 7-6(1), 6-10



I runda: Tymon Szamborski/Joachim Szamborski - Daniel Bernovskyi (Ukraina)/Aleksandrs Sotikovs (Łotwa) 4-6, 3-6



