2025-08-05 | Maja Wróbel
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Tenis

Wyniki legionistów w memoriale Charlie Barszakiewicza

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Krakowie odbył się tenisowy turniej ITF juniorów w ramach Charlie Barszakiewicz Memoriał 2024 (kategoria J100). Zawody są wyrazem upamiętnienia dla młodego krakowskiego tenisisty, tragicznie zmarłego w sierpniu tego roku na niewykrytą wadę serca. W zawodach wzięło udział kilkoro zawodników Legii. Najdalej, bo do ćwierćfinału dotarła Maja Wróbel, która przegrałą z Bośniaczką, Teą Kovacevic.

Wyniki legionistów:
I runda: Tymon Szamborski - Piotr Kluj 3-6, 1-6

I runda: Jan Kluczyński - Hlib Kovalenko (Ukraina) 6-2, 6-1
II runda: Jan Kluczyński - Huss Balthazar (Włochy) 2-6, 2-6

I runda: Filip Kiryłło - Jeromir Peconka (Czechy) 6-1, 6-2
II runda: Filip Kiryłło - Jan Wygona 1-6, 6-7(3)

II runda: Maja Wróbel - Wiktoria Kubicka 3-6, 6-1, 6-3
III runda: Maja Wróbel - Kateryna Chuieshova (Ukraina) 3-6, 6-3, 6-2
1/4 finału: Maja Wróbel - Tea Kovacevic (Bośnia i Hercegowina) 3-6, 2-6

I runda: Agata Konarska - Lena Karolina Hornecka 3-6, 2-6

I runda: Agata Konarska/Julia Szczerek - Agata Budnik/Luisa Fusil (Słowacja) 6-2, 6-3
II runda: Konarska/Szczerek - Sofia Bielinska (Ukraina)/Tea Kovacevic (Bośnia i Hercegowina) 1-6, 1-6

I runda: Maja Wróbel/Sara Husar - Jessica Pabisiak/Martyna Sikora 5-7, 4-6

I runda: Jan Kluczyński/Haiyi Qin (Chiny) - Antoni Szary/Leonard Ucher 7-6(2), 6-2
II runda: Kluczyński/Qin - Tymon Litwic/Jan Wygona 7-5, 5-7, 3-10

I runda: Filip Kiryłło/Igor Piasek - Pavlo Bodnarczuk/Dmytro Vterkovskiy (Ukraina) 2-6, 7-6(1), 6-10

I runda: Tymon Szamborski/Joachim Szamborski - Daniel Bernovskyi (Ukraina)/Aleksandrs Sotikovs (Łotwa) 4-6, 3-6


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.