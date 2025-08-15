REKLAMA
Koszykówka

Dawid Niedziałkowski na kolejne 3 lata w Legii

Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

18-letni Dawid Niedziałkowski, który od roku jest zawodnikiem koszykarskiej Legii, podpisał nowy, trzyletni kontrakt z naszym klubem.

Niedziałkowski trafił do Legii przed sezonem 2024/25 z Żubrów Białystok, w barwach których występował w rozgrywkach młodzieżowych. Z eLką na piersi Dawid był ważnym zawodnikiem w drugoligowych rezerwach (śr. 24:12 min., 9.9 pkt., 8.7 zb.) oraz drużynie juniora starszego (w rozgrywkach ogólnopolskich: 9 meczów, śr. 21:18 min., 10.8 pkt., 8.4 zb.). Ponadto miał okazję zagrać w sześciu spotkaniach pierwszego zespołu Legii Warszawa na parkietach Orlen Basket Ligi, w związku z czym na koniec minionego sezonu, zawodnik otrzymał złoty medal mistrzostw Polski. Debiut w Orlen Basket Lidze zaliczył w wyjazdowym meczu Legii z Treflem Sopot rozgrywanym w Ergo Arenie, w połowie grudnia zeszłego roku.

Teraz Dawid Niedziałkowski, który związał się z naszym klubem nowym, 3-letnim kontraktem, ma regularnie trenować z pierwszą drużyną Legii Warszawa, a także występować w drugoligowych rezerwach. Zawodnik występuje na pozycjach środkowego oraz silnego skrzydłowego.

Imię i nazwisko: Dawid Niedziałkowski
Data i miejsce urodzenia: 01.06.2007 (18 lat), Białystok
Wzrost: 202 cm
Pozycja: środkowy/silny skrzydłowy
Kluby:
2024/25 Legia Warszawa (PLK) / Legia II Warszawa (II liga)
2023/24 Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok (U-18)
2022/23 Akademia Koszykówki "Młode Żubry" Białystok (U-16)


