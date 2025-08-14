fot. Piotr Galas / Legionisci.com
Utrudnienia komunikacyjne przed meczem z AEK

W piątek, 15 sierpnia na Placu marsz. J. Piłsudskiego odbędą się uroczystości państwowe, a na Wisłostradzie defilada wojskowa. Wprowadzone zostaną zmiany w ruchu drogowym i kursowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego.



Od godz. 16:00 w czwartek (14 sierpnia) do godz. 16:00 w piątek (15 sierpnia) zamknięta dla ruchu Wisłostrada od ulicy Muzealnej do Mostu Łazienkowskiego oraz ulice poprzeczne. Autobusy linii: 100, 106, 107, 108, 111, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, N14, N16, N33, N64, N83 pojadą trasami objazdowymi.


