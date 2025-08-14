Andrzej Pluta - fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Pluta zagrał przeciwko Gruzji

Andrzej Pluta zagrał w reprezentacji Polski w wygranym 94-89 meczu towarzyskim z Gruzją. Zawodnik Legii wyszedł na parkiet w wyjściowej piątce i rozegrał łącznie 16 minut. W tym czasie zdobył 2 punkty (1/3 z gry), zebrał 3 piłki i zaliczył 4 asysty. Przed kadrą pozostały dwa mecze towarzyskie poprzedzające Eurobasket. Rywalami będą Finowie.

Najbliższe mecze reprezentacji Polski 
17.08 - mecz towarzyski z Finlandią w Sosnowcu 
21.08 - mecz towarzyski z Finlandią w Helsinkach

Terminarz spotkań reprezentacji Polski podczas EuroBasketu 2025
28.08. (CZ) g.20:30 Słowenia - Polska
30.08. (SB) g.20:30 Polska - Izrael
31.08. (ND) g.20:30 Polska - Islandia
02.09. (WT) g.20:30 Francja - Polska
04.09. (CZ) g.20:30 Polska - Belgia


