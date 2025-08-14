Pluta zagrał przeciwko Gruzji

Czwartek, 14 sierpnia 2025 r. 20:16 Fumen, źródło: Legionisci.com

Andrzej Pluta zagrał w reprezentacji Polski w wygranym 94-89 meczu towarzyskim z Gruzją. Zawodnik Legii wyszedł na parkiet w wyjściowej piątce i rozegrał łącznie 16 minut. W tym czasie zdobył 2 punkty (1/3 z gry), zebrał 3 piłki i zaliczył 4 asysty. Przed kadrą pozostały dwa mecze towarzyskie poprzedzające Eurobasket. Rywalami będą Finowie.



Najbliższe mecze reprezentacji Polski

17.08 - mecz towarzyski z Finlandią w Sosnowcu

21.08 - mecz towarzyski z Finlandią w Helsinkach



Terminarz spotkań reprezentacji Polski podczas EuroBasketu 2025

28.08. (CZ) g.20:30 Słowenia - Polska

30.08. (SB) g.20:30 Polska - Izrael

31.08. (ND) g.20:30 Polska - Islandia

02.09. (WT) g.20:30 Francja - Polska

04.09. (CZ) g.20:30 Polska - Belgia

