Oficjalnie: mecz z Jagiellonią przełożony

Czwartek, 14 sierpnia 2025 r. 23:36 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami mecz 6. kolejki, w którym Legia Warszawa u siebie zmierzy się z Jagiellonią Białystok, został przełożony na wniosek gospodarzy. Obie ekipy miały spotkać się 24 sierpnia (niedziela) o godz. 20:15. Jednak ze względu na udział obu drużyn w kwalifikacjach do Ligi Konferencji, spotkanie zostanie rozegrane w terminie rezerwowym tj. 23-25 września.



Terminy najbliższych meczów Legii:

17.08. (ND) g. 20:15 Wisła Płock - Legia Warszawa

21.08. (CZ) Hibernian Edynburg - Legia Warszawa (4. runda el. LK)

28.08. (CZ) Legia Warszawa - Hibernian Edynburg (4. runda el. LK)

31.08. (ND) g. 20:15 Cracovia - Legia Warszawa

14.09.2025 (ND) g. 14:45 Legia Warszawa - Radomiak Radom

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (przełożony)



