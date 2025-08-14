Oficjalnie: mecz z Jagiellonią przełożony
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami mecz 6. kolejki, w którym Legia Warszawa u siebie zmierzy się z Jagiellonią Białystok, został przełożony na wniosek gospodarzy. Obie ekipy miały spotkać się 24 sierpnia (niedziela) o godz. 20:15. Jednak ze względu na udział obu drużyn w kwalifikacjach do Ligi Konferencji, spotkanie zostanie rozegrane w terminie rezerwowym tj. 23-25 września.
Terminy najbliższych meczów Legii:
17.08. (ND) g. 20:15 Wisła Płock - Legia Warszawa
21.08. (CZ) Hibernian Edynburg - Legia Warszawa (4. runda el. LK)
28.08. (CZ) Legia Warszawa - Hibernian Edynburg (4. runda el. LK)
31.08. (ND) g. 20:15 Cracovia - Legia Warszawa
14.09.2025 (ND) g. 14:45 Legia Warszawa - Radomiak Radom
Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (przełożony)
