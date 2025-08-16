REKLAMA
Legioniści w 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legioniści z Marek w czwartkowy wieczór wzięli udział w obchodach z okazji 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W imieniu kibiców Legii Warszawa Mareccy Fanatycy złożyli legijny wieniec pod pomnikiem Żołnierzy 1920 roku.



"Jest to wydarzenie szczególnie nam bliskie, ponieważ bitwa w obronie Stolicy toczyła się również na terenie Marek, a mogiły walczących mieszkańców znajdziemy m.in. na cmentarzu parafialnym. Wyżej wspomniany pomnik powstał oryginalnie w 1932 roku, później niestety skradziono orła i stopniowo niszczał. W końcu w 2012 roku udało się go przywrócić w zrekonstruowanej formie. Cześć i chwała Bohaterom!" - relacjonują legioniści.

OFMC złożyło legijny wieniec w kwaterze Orląt Warszawskich na Powązkach Wojskowych. Dodajmy, że we współpracy z SKLW, ponad 30 legijnych fanklubów uczciło zwycięstwo nad bolszewikami.















