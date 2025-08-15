Paweł Wszołek - fot. Woytek / Legionisci.com
Wszołek: Zasłużyliśmy na bardziej okazałe zwycięstwo

Mikołaj Ciura, źródło: TVP Sport

- Ciężko na gorąco powiedzieć czego nam dziś zabrakło. Uważam, że pierwsza połowa mogła zakończyć się wynikiem 3-0 lub 4-0, bo kreowaliśmy swoje sytuacje. Wiedzieliśmy, że goście będą mieli swoje momenty, ale można powiedzieć, że strzeliła bramkę z niczego - powiedział po rewanżu z AEK Larnaka prawy obrońca Legii Warszawa, Paweł Wszołek.



- Po tym golu straciliśmy głowę, choć chcieliśmy jak najszybciej strzelić trzecią bramkę. Z mojego punktu widzenia, mieliśmy okazje, by strzelić gola na 3-1 i później mogłoby się wydarzyć wszystko.

- Walczyliśmy do końca, ale zabrakło nam tego trzeciego gola. Wtedy trybuny by nas poniosły, choć i tak wspomagały nas przez cały mecz. Niestety, nie przechodzimy dalej w Lidze Europy, ale mamy jeszcze 4. rundę eliminacji Ligi Konferencji i musimy ją przejść.

- Czy można wyciągnąć jakieś plusy po tym meczu? Nie chcę mówić o żadnych pozytywach. Nie jestem od tego, by to oceniać. Uważam, że zasłużyliśmy dziś na bardziej okazałe zwycięstwo. Niestety, 2-1 nic nam nie daje. Będziemy jednak walczyć dalej.



