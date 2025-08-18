Hibernian FC - klub ze 150-letnią tradycją i irlandzkimi korzeniami

Poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r. 11:22 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W 4. rundzie eliminacyjnej Ligi Konferencji Legia Warszawa zmierzy się z Hibernian FC. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się najbliższemu rywalowi stołecznego zespołu, który może pochwalić się bardzo długą historią.









Powstanie i początki klubu

Hibernian Football Club powstał w 1875 roku z inicjatywy irlandzkich imigrantów z dzielnicy Cowgate w Edynburgu. Nazwa "Hibernian" pochodzi od łacińskiego określenia Irlandii – Hibernia. Klub przez lata przyjął tożsamość silnie związaną z irlandzkim dziedzictwem – w barwach znajduje się charakterystyczna zieleń, a symbolem pozostaje harfa i motto Erin go bragh (Irlandia na zawsze).



The Famous Five

Już w 1887 roku Hibernian zdobył Puchar Szkocji. W 1902 powtórzył ten sukces, a rok później sięgnął po pierwszy tytuł mistrza ligi. Okres po II wojnie światowej to złota era klubu, kiedy to ich ofensywa – znana jako The Famous Five (Gordon Smith, Bobby Johnstone, Lawrie Reilly, Eddie Turnbull i Willie Ormond) – przyniosła 3 tytuły mistrza ligi (1948, 1951, 1952). Rok 1952 to zresztą ostatni raz, kiedy Hibernian mógł cieszyć się z tytułu mistrzowskiego. Na kolejne sukcesy szkocki zespół musiał czekać bardzo długo i nie były one już tak duże.



Sukcesy:

mistrzostwo Szkocji: 1903, 1948, 1951, 1952 (4)

Puchar Szkocji: 1887, 1902, 2016 (3)

Puchar Ligi Szkockiej: 1972, 1991, 2007 (3)



Europejskie puchary

Hibernian FC był pierwszym brytyjskim klubem grającym w europejskich pucharach - zagrał w Pucharze Europy w inauguracyjnym sezonie 1955–56 i dotarł do półfinału tych rozgrywek. W późniejszych latach próżno szukać sukcesów szkockiego klubu na arenie międzynarodowej. Dzięki 3. miejscu w tabeli w sezonie 2024/25 Premiership Hibernian FC zyskał prawo gry w europejskich pucharach. W 2. rundzie eliminacyjnej Ligi Europy szkocki klub zmierzył się z FC Midtjylland. Pierwszy mecz, rozegrany w Danii, zakończył się remisem 1-1. W rewanżu natomiast lepsi okazali się Duńczycy, którzy wygrali po dogrywce 2-1. W 3. rundzie el. Ligi Konferencji Hibs wygrali na wyjeździe z Partizanem Belgrad 2-0, a u siebie przegrali po dogrywce 2-3, co ostatecznie pozwoliło im na awans do kolejnej rundy.



Trener – David Gray

David Gray, były kapitan, został mianowany na stanowisko pierwszego trenera w czerwcu 2024 roku po czterokrotnym pełnieniu funkcji tymczasowego szkoleniowca. Po ciężkim starcie sezonu 2024/25 wyprowadził zespół na serię 17 meczów bez porażki i wywalczył 3. miejsce w lidze.



Easter Road Stadium

Domowym stadionem Hibs jest otwarty w 1893 roku Easter Road. Obecnie mieści ok. 20 000 widzów. W poprzednich latach był wielokrotnie przebudowywany. Rekord frekwencji padł w 1950 roku, gdy na meczu przeciwko Heart of Midlothian pojawiło się 65 860 kibiców.

