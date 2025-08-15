Sędziowie meczów z Hibernian FC

Mohammad Al-Emara z Finlandii został wyznaczony na arbitra głównego pierwszego meczu 4. rundy el. Ligi Konferencji z Hibernian FC, który zostanie rozegrany 21 sierpnia w Edynburgu. Rewanż poprowadzi Lawrence Visser z Belgii. Ten mecz odbędzie się 28 sierpnia o godz. 21:00 w Warszawie.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

w9 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Socjal mają lepszy, więc może nie będzie chciał zostać ;-)

Chyba że klimat mu podejdzie. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.231.19 No to pograne 💩 odpowiedz

InPost - 1 godzinę temu, *.play.pl Mam nadzieję że typowy Fin Mohammad El-Amara będzie obiektywny. odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl No to pograne… odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl Mohammad Al-Emara z Finlandii



Hahahahahahahahahahahahahahahahahaha odpowiedz

pio - 33 minuty temu, *.play.pl @L: wiking z krwi i kości hehe odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.