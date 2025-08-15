fot. Woytek / Legionisci.com
Sędziowie meczów z Hibernian FC

Mohammad Al-Emara z Finlandii został wyznaczony na arbitra głównego pierwszego meczu 4. rundy el. Ligi Konferencji z Hibernian FC, który zostanie rozegrany 21 sierpnia w Edynburgu. Rewanż poprowadzi Lawrence Visser z Belgii. Ten mecz odbędzie się 28 sierpnia o godz. 21:00 w Warszawie.



Obsada sędziowska meczu Hibernian FC - Legia (21.08. g. 21:00):
sędzia główny: Mohammad Al-Emara (Finlandia)
asystenci: Turkka Valjakka, Mika Lamppu (Finlandia)
sędzia techniczny: Peiman Simani
VAR: Christian-Petru Ciochirca, Harald Lechner (Austria)

Obsada sędziowska meczu Legia - AEK (28.08. g. 21:00):
sędzia główny: Lawrence Visser (Belgia)
asystenci: Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers (Belgia)
sędzia techniczny: Kevin Van Damme
VAR: Jan Boterberg, Wesli De Cremer


Komentarze (6)

w9 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Socjal mają lepszy, więc może nie będzie chciał zostać ;-)
Chyba że klimat mu podejdzie.

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.231.19

No to pograne 💩

InPost - 1 godzinę temu, *.play.pl

Mam nadzieję że typowy Fin Mohammad El-Amara będzie obiektywny.

Żmija - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

No to pograne…

L - 1 godzinę temu, *.play.pl

Mohammad Al-Emara z Finlandii

Hahahahahahahahahahahahahahahahahaha

pio - 33 minuty temu, *.play.pl

@L: wiking z krwi i kości hehe

