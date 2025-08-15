Sędziowie meczów z Hibernian FC
Mohammad Al-Emara z Finlandii został wyznaczony na arbitra głównego pierwszego meczu 4. rundy el. Ligi Konferencji z Hibernian FC, który zostanie rozegrany 21 sierpnia w Edynburgu. Rewanż poprowadzi Lawrence Visser z Belgii. Ten mecz odbędzie się 28 sierpnia o godz. 21:00 w Warszawie.
Obsada sędziowska meczu Hibernian FC - Legia (21.08. g. 21:00):
sędzia główny: Mohammad Al-Emara (Finlandia)
asystenci: Turkka Valjakka, Mika Lamppu (Finlandia)
sędzia techniczny: Peiman Simani
VAR: Christian-Petru Ciochirca, Harald Lechner (Austria)
Obsada sędziowska meczu Legia - AEK (28.08. g. 21:00):
sędzia główny: Lawrence Visser (Belgia)
asystenci: Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers (Belgia)
sędzia techniczny: Kevin Van Damme
VAR: Jan Boterberg, Wesli De Cremer