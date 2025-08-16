REKLAMA
Legijne wyprawki szkolne dla dzieci z wileńszczyzny

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Legii organizują akcję "Legijne wyprawki szkolne dla dzieci z Wileńszczyzny". Do 28 sierpnia zbierane będą artykuły papiernicze i przybory szkolne typowe dla szkolnej wrześniowej wypraki (zeszyty, piórniki, długopisy, farby, plastelinę, plecaki itd). Wszystkie ww. rzeczy można dostarczyć do sklepu Żyleta oraz baru kawowego Źródełko.

"Całość zawieziemy na Wileńszczyznę do zaprzyjaźnionych szkół w ostatni weekend wakacji. Jak zawsze liczymy na Wasze wsparcie!" - informują organizatorzy akcji.



