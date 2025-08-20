7 września IV Igrzyska Legii przy Ł3

Środa, 20 sierpnia 2025 r. 11:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 7 września, przy Łazienkowskiej zorganizowane zostaną IV Igrzyska Legii. "Spróbuj różnych sportów i odbierz medal" - zachęca klub. Udział w wydarzeniu, w którym swoje strefy wystawią różne legijne sekcje, jest bezpłatny. Początek wydarzenia o godzinie 10:00.



