7 września IV Igrzyska Legii przy Ł3
Bodziach, źródło: Legionisci.com
W niedzielę, 7 września, przy Łazienkowskiej zorganizowane zostaną IV Igrzyska Legii. "Spróbuj różnych sportów i odbierz medal" - zachęca klub. Udział w wydarzeniu, w którym swoje strefy wystawią różne legijne sekcje, jest bezpłatny. Początek wydarzenia o godzinie 10:00.
Każdy z przybyłych będzie mógł spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach, zbierać naklejki, a także odebrać medal. W sportowym miasteczku będzie można spotkać sportowców reprezentujących barwy Legii w różnych dyscyplinach. Będą także strefy gastronomiczne, liczne konkursy z gadżetami. Wydarzenie będzie miało miejsce na tyłach trybuny Deyny, a także na terenie legijnych kortów przy Myśliwieckiej.
W ubiegłym roku wyglądało to tak;
fot. Woytek / Legionisci.com