7 września IV Igrzyska Legii przy Ł3

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 7 września, przy Łazienkowskiej zorganizowane zostaną IV Igrzyska Legii. "Spróbuj różnych sportów i odbierz medal" - zachęca klub. Udział w wydarzeniu, w którym swoje strefy wystawią różne legijne sekcje, jest bezpłatny. Początek wydarzenia o godzinie 10:00.



Każdy z przybyłych będzie mógł spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach, zbierać naklejki, a także odebrać medal. W sportowym miasteczku będzie można spotkać sportowców reprezentujących barwy Legii w różnych dyscyplinach. Będą także strefy gastronomiczne, liczne konkursy z gadżetami. Wydarzenie będzie miało miejsce na tyłach trybuny Deyny, a także na terenie legijnych kortów przy Myśliwieckiej.



W ubiegłym roku wyglądało to tak;

fot. Woytek / Legionisci.com
fot. Woytek / Legionisci.com
fot. Woytek / Legionisci.com
fot. Woytek / Legionisci.com
fot. Woytek / Legionisci.com


