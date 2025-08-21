REKLAMA
4. runda el. Ligi Konferencji. Mecze polskich zespołów

Mishka, źródło: Legionisci.com

O godzinie 21 Legia Warszawa zagra w Edynburgu wyjazdowe spotkanie 4. rundy el. Ligi Konferencji z Hibernian FC. O tej samej godzinie rozpocznie się mecz Rakowa z Ardą Kyrdżali z Bułgarii, z kolei o godzinie 20:15 Jagiellonia podejmie Dinamo City z Albanii.



4. runda eliminacyjna:

Czwartek, 21.08.
godz. 18:00 Rosenborg Trondheim - FSV Mainz
godz. 18:00 Wolfsberger AC - Omonia Nikozja
godz. 19:00 Ħamrun Spartans FC - RFS Ryga
godz. 19:00 Győri ETO FC - Rapid Wiedeń
godz. 19:00 BK Hacken - CFR Cluj
godz. 19:45 Istanbul Basaksehir FK - Universitatea Craiova
godz. 20:00 Breidablik Kopavogur - AC Virtus
godz. 20:00 Drita Gnjilane - FC Differdange 03
godz. 20:00 Strasbourg FC - Brøndby IF
godz. 20:00 Szachtar Donieck - Servette FC
godz. 20:00 RSC Anderlecht - AEK Ateny
godz. 20:00 NK Celje - Banik Ostrawa
godz. 20:00 Lewski Sofia - AZ Alkmaar
godz. 20:00 Polissia Żytomierz - ACF Fiorentina
godz. 20:00 Nieman Grodno - Rayo Vallecano
godz. 20:00 Sparta Praga - Riga FC
godz. 20:15 Jagiellonia Białystok - Dinamo City (Polsat Sport 1)
godz. 20:15 FC Lausanne-Sport - Besiktas Stambuł
godz. 20:45 Shelbourne FC - Linfield FC
godz. 21:00 Hibernian FC - Legia Warszawa (Polsat Sport 2)
godz. 21:00 Crystal Palace FC - Fredrikstad FK
godz. 21:00 Raków Częstochowa - Arda Kyrdżali (TVP Sport)
godz. 21:00 CD Santa Clara - Shamrock Rovers FC

Terminarz i wyniki Ligi Konferencji


