4. runda el. Ligi Konferencji. Wygrane polskich zespołów

Za nami pierwsze mecze 4. rundy el. Ligi Konferencji. Wszystkie polskie zespoły wygrały swoje spotkania - Legia pokonała na wyjeździe Hibernian FC 2-1, Jagiellonia wygrała 3-0 z albańskim Dinamo City, a Raków 1-0 z bułgarską Arda Kyrdżali. Ponadto mecz w el. Ligi Europy grał w czwartek Lech Poznań, który uległ na własnym stadionie KRC Genk aż 1-5.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Rafał - 2 godziny temu, *.play.pl No to dobra nasza :)

Powinniśmy faktycznie mieć 4 zespoły w LKE! odpowiedz

Mamut - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl Ależ szansa ,aby 4 Polskie drużyny zagrały w fazie grupowej, to by na pewno podniosło nas w rankingu odpowiedz

e(L)zone - 14 godzin temu, *.interkam.pl Raków,Jaga win,Lech,Legia w plecy. odpowiedz

Wolfik - 13 godzin temu, *.play.pl @e(L)zone: To bardzo prawdopodobne. Choć dla Lecha ten mecz ma znaczenie jedynie prestiżowe - oni w LKE zagrają. odpowiedz

e(L)zone - 11 godzin temu, *.interkam.pl @Wolfik: oby Legia chociaż tam remis zrobiła.pozdro. odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com @e(L)zone: Niestety mam bardzo podobne obawy... odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.