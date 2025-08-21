REKLAMA
4. runda el. Ligi Konferencji. Wygrane polskich zespołów

Mishka, źródło: Legionisci.com

Za nami pierwsze mecze 4. rundy el. Ligi Konferencji. Wszystkie polskie zespoły wygrały swoje spotkania - Legia pokonała na wyjeździe Hibernian FC 2-1, Jagiellonia wygrała 3-0 z albańskim Dinamo City, a Raków 1-0 z bułgarską Arda Kyrdżali. Ponadto mecz w el. Ligi Europy grał w czwartek Lech Poznań, który uległ na własnym stadionie KRC Genk aż 1-5.



4. runda eliminacyjna:
Rosenborg Trondheim 2-1 FSV Mainz
Wolfsberger AC 2-1 Omonia Nikozja
Ħamrun Spartans FC 1-0 RFS Ryga
Győri ETO FC 2-1 Rapid Wiedeń
BK Hacken 7-2 CFR Cluj
Istanbul Basaksehir FK 1-2 Universitatea Craiova
Breidablik Kopavogur 2-1 AC Virtus
Drita Gnjilane 2-1 FC Differdange 03
NK Olimpija Lublana 1-4 FC Noah Erywań
Strasbourg FC 0-0 Brøndby IF
Szachtar Donieck 1-1 Servette FC
RSC Anderlecht 1-1 AEK Ateny
NK Celje 1-0 Banik Ostrawa
Lewski Sofia 0-2 AZ Alkmaar
Polissia Żytomierz 0-3 ACF Fiorentina
Nieman Grodno 0-1 Rayo Vallecano
Sparta Praga 2-0 Riga FC
Jagiellonia Białystok 3-0 Dinamo City
FC Lausanne-Sport 1-1 Besiktas Stambuł
Shelbourne FC 3-1 Linfield FC
Hibernian FC 1-2 Legia Warszawa
Crystal Palace FC 1-0 Fredrikstad FK
Raków Częstochowa 1-0 Arda Kyrdżali
CD Santa Clara 1-2 Shamrock Rovers FC

Terminarz i wyniki Ligi Konferencji


Komentarze (6)

Rafał - 2 godziny temu, *.play.pl

No to dobra nasza :)
Powinniśmy faktycznie mieć 4 zespoły w LKE!

Mamut - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl

Ależ szansa ,aby 4 Polskie drużyny zagrały w fazie grupowej, to by na pewno podniosło nas w rankingu

e(L)zone - 14 godzin temu, *.interkam.pl

Raków,Jaga win,Lech,Legia w plecy.

Wolfik - 13 godzin temu, *.play.pl

@e(L)zone: To bardzo prawdopodobne. Choć dla Lecha ten mecz ma znaczenie jedynie prestiżowe - oni w LKE zagrają.

e(L)zone - 11 godzin temu, *.interkam.pl

@Wolfik: oby Legia chociaż tam remis zrobiła.pozdro.

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com

@e(L)zone: Niestety mam bardzo podobne obawy...

