Kadra Hibernian FC na dwumecz z Legią

Redakcja, źródło: Legionisci.com

Hibernian FC zgłosił kadrę na dwumecz 4. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji z Legią Warszawa. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 21 sierpnia o godz. 21:00 w Edynburgu, natomiast rewanż tydzień później o godz. 21:00 w Warszawie.



Kadra Hibernian FC:

Bramkarze: 31. Murray Johnson (Szkocja), 1. Raphael Sallinger (Austria), 13. Jordan Smith (Anglia), 51. Freddie Owens (Szkocja), 48. Ryan Mallon (Szkocja)

Obrońcy: 5. Warren O'Hora (Irlandia), 12. Chris Cadden (Szkocja), 21. Jordan Obita (Anglia), 15. Jack Iredale (Szkocja), 27. Kanayochukwu Megwa (Anglia), 33. Rocky Bushiri (Demokratyczna Republika Konga), 4. Grant Hanley (Szkocja), 37. Oscar MacIntyre (Szkocja), 47. Owen Calder (Szkocja), 45. Joseph Mcgrath (Szkocja), 42. Rory Whittaker (Szkocja), 49. Lewis Gillie (Szkocja)

Pomocnicy: 8. Alasana Manneh (Gambia), 19. Nicholas Cadden (Szkocja), 6. Dylan Levitt (Walia), 32. Josh Campbell (Szkocja), 20. Josh Mulligan (Szkocja), 23. Junior Hoilett (Kanada), 35. Rudi Molotnikov (Szkocja), 11. Joseph Newell (Anglia), 30. Jacob MacIntyre (Szkocja), 14. Miguel Chaiwa (Zambia), 46. Josh McDonald (Szkocja), 53. Luke Davidson (Szkocja), 41. Zach Bruce (Szkocja)

Napastnicy: 7. Élie Youan (Francja), 17. Jamie McGrath (Irlandia), 18. Thibault Klidje (Togo), 9. Kieron Bowie (Szkocja), 10. Martin Boyle (Szkocja), 38. Dean Clelland (Szkocja), 52. Jamie Mcmurdo (Szkocja), 44. Logan Jimenez (Bermudy)


Komentarze (2)

Obcy - 15 minut temu, *.t-mobile.pl

Łoj będzie ciężko. Z pucharów to zostanie nam Puchar Polski.

odpowiedz
T - 56 minut temu, *.co.uk

2:1

odpowiedz
