Zapowiedź meczu

Starcie niepokonanych

Sobota, 16 sierpnia 2025 r. 19:16 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W niedzielę w Płocku dojdzie do starcia jedynych niepokonanych ekip w tym sezonie. Przed tą kolejką Wisła Płock była liderem tabeli, natomiast Legia plasowała się tuż za nią – na drugiej lokacie. "Wojskowi" liżą rany po odpadnięciu z eliminacji Ligi Europy, a dobra postawa w lidze może pomóc im przygotować się do walki o fazę ligową Ligi Konferencji.









To jest już koniec

b>To jest już koniec



W czwartek Legia zakończyła swoją przygodę z eliminacjami Ligi Europy. Barierą nie do przejścia okazał się cypryjski AEK Larnaka. Losy awansu rozstrzygnęły się już w pierwszym meczu – dużej straty nie udało się odrobić na Łazienkowskiej, choć gospodarze wygrali rewanż. Początek spotkania dawał jednak sporo nadziei. Do siatki trafili Jean-Pierre Nsame i Mileta Rajović. Ta dwójka po raz pierwszy wyszła razem w podstawowym składzie i początkowo wyglądało to na strzał w dziesiątkę Edwarda Iordănescu. Rumun zaryzykował, stawiając na ofensywne ustawienie, ale wkrótce rywale dopasowali się do stylu gry Legii i skutecznie oddalali akcje od swojego pola karnego.



Rajović zdobył tego dnia swoją premierową bramkę w barwach Legii. Jego występ można ocenić na mały plus – kilkukrotnie znajdował się w dogodnych sytuacjach, choć najbardziej szkoda zmarnowanej okazji z pierwszej połowy, po której Legia mogła prowadzić 3-0. Sam zawodnik przyznał po meczu, że ten moment mógł odmienić losy spotkania. Trener Iordănescu zwracał z kolei uwagę na zmęczenie zespołu: "W drugiej połowie zaczęliśmy tracić energię – to było widać również w statystykach. Poza tym, w porównaniu do rywala mieliśmy rozegranych dwa razy więcej spotkań." – podkreślił szkoleniowiec „Wojskowych”.



fot. Maciek Gronau / Legionisci.com



Lekarstwa na kłopoty



Legia nadal zmaga się z problemami kadrowymi. Z tego powodu trener był zmuszony do eksperymentów w ustawieniu. W Płocku sytuacja będzie jednak nieco lepsza – do składu wraca Bartosz Kapustka, który pauzował w czwartek z powodu kartek. Zarząd Legii również nie próżnuje – w krótkim odstępie czasu sfinalizowano dwa transfery. Do drużyny dołączyli Damian Szymański i Henrique Arreiol. Portugalczyk to inwestycja w przyszłość, natomiast Szymański – były kapitan Wisły Płock – ma od razu podnieść jakość środka pola. Przypomnijmy, że pełnił funkcję kapitana właśnie w dwóch ostatnich spotkaniach przeciwko Legii: 9 maja 2018 roku, gdy warszawianie wygrali 3-2, oraz 26 sierpnia 2018 roku, kiedy płocczanie sensacyjnie rozgromili legionistów 4-1 na Łazienkowskiej.



Starcie niepokonanych



W poprzedniej ligowej kolejce Legia wyszarpała zwycięstwo z GKS-em Katowice, strzelając decydujące bramki w doliczonym czasie gry. Dzięki temu przed najbliższą serią gier zajmuje drugie miejsce w tabeli. Liderem pozostaje jej niedzielny rywal – Wisła Płock. Zespół prowadzony przez Mateusza Misiurę rozpoczął sezon znakomicie: trzy zwycięstwa i remis w czterech kolejkach. Punktami podzielił się tylko z Widzewem, a wcześniej ograł Piasta, Raków i Koronę. Jak na beniaminka, który awans wywalczył dopiero po barażach, to wynik imponujący. Śmiało można mówić, że Wisła jest na razie największą rewelacją rozgrywek. Niedzielne starcie będzie pojedynkiem jedynych niepokonanych drużyn tego sezonu.



Siła w doświadczeniu



Najgroźniejszą bronią Wisły w tym sezonie jest Łukasz Sekulski. Doświadczony snajper zdobył już trzy gole i zanotował asystę. 34-latek od kilku sezonów jest liderem ofensywy i trzyma równy, wysoki poziom. W zeszłym sezonie w I lidze strzelił 12 bramek, a rok wcześniej miał ich nawet 15. Ważną postacią zespołu jest też Dani Pacheco. 34-letni Hiszpan, wcześniej znany z gry w Górniku Zabrze, pełni rolę rozgrywającego i często to przez niego przechodzą kluczowe akcje ofensywne.



W ostatnim meczu obu drużyn górą byli legioniści, którzy na Łazienkowskiej wygrali 2-0. Trzeba jednak zauważyć, że w Płocku Legia często miała spore problemy. W grudniu 2021 roku Wisła zwyciężyła 1-0, a w październiku 2022 – 2-1.



Ostatnie mecze Legii z Wisłą:

24.07.2021 - Legia 1-0 Wisła P. (Ekstraklasa)

12.12.2021 - Wisła P. 1-0 Legia (Ekstraklasa)

14.10.2022 - Wisła P. 2-1 Legia (Ekstraklasa)

18.10.2022 - Wisła P. 0-3 Legia (Puchar Polski)

28.04.2023 - Legia 2-0 Wisła P. (Ekstraklasa)





Gdzie obejrzeć?



Mecz 5. kolejki Ekstraklasy Wisła Płock - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 17 sierpnia o godz. 20:15. Transmisję będzie można zobaczyć na Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra HD. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!, a także do czytania wszystkich materiałów pomeczowych.



Przewidywany skład



Zapraszamy do korzystania z aplikacji 11.legionisci.com, w której możecie ustawić własną jedenastkę Legii i podzielić się nią ze znajomymi w socialmediach oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy.