Z obozu rywala

Wisła przed meczem z Legią. Niepokonani

Sobota, 16 sierpnia 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielny wieczór w ramach 5. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa zmierzy się z drugim z beniaminków, Wisłą Płock. Płocczanie w świetnym stylu wrócili do Ekstraklasy, zajmują pozycję lidera i wraz ze stołeczną drużyną są jedynym niepokonanym zespołem w lidze. Drużyna z Płocka przeżywa prawdziwe déjà vu z ostatniego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej, który jednak nie zakończył się po jej myśli. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala "Wojskowych".



