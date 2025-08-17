Edward Iordanescu - fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com
Konferencja

Iordanescu: Wynik jest dla nas frustrujący

Mishka, źródło: Legionisci.com

Edward Iordanescu (trener Legii): Gratuluję gospodarzom zwycięstwa, wykonali świetną pracę. Bardzo dobrze rozpoczęli sezon, widać, że długo ze sobą współpracują, widać chemię, pewność siebie, wysokie morale. Ufają w swoją pracę. Wynik jest dla nas bardzo frustrujący i niekomfortowy. Jestem tu po to, żeby wziąć na siebie pełną odpowiedzialność, biorę na siebie krytykę po tym meczu.



Po bardzo dobrym początku zaczęliśmy tracić energię i przegrywać. Dzisiejszy mecz pokazał, jak wiele jeszcze pracy przed nami.

Chciałbym podziękować naszym kibicom za wsparcie. Obiecuję, że wiem, co mamy robić, ja wiem, jak mam pracować. Mam za sobą dużo doświadczenia. Najważniejsze jest, że musimy być bardziej dojrzali. Jeśli gramy z gospodarzami, którzy są bardzo pewni siebie i tracimy bramkę po 10 minutach z autu, to tworzy się 80 minut problemów, bo nie mamy wystarczająco dużo energii, bo 2 dni temu graliśmy mecz - to musimy szybko wyrzucić z naszej gry. Kontrolowaliśmy 990% meczu, posiadanie piłki, strzały, a przegraliśmy. Przed nami 3 dni na regenerację przed Ligą Konferencji, chcemy awansować, a potem mamy 10 miesięcy na pokazanie, że zasłużyliśmy na mistrzostwo. Pozwoliliśmy dziś rywalom na grę w sposób, w jakim czują się komfortowo.

Komentarze (10)

dauryslonce@gmail.com - 9 minut temu, *.play-internet.pl

Co z tego, że trener bierze odpowiedzialność! Porażka i 3 punkty w plecy. I to z kim !?. Boże przegrywamy z Wisłą Płock!

Legia walcząca do końca????? - 10 minut temu, *.31.17

@NS Tak samo konsekwentne jak i cały zarząd Legii 😂: Przecież była oprawa 😉

Brzeg opolski - 14 minut temu, *.33.110

Kapitanie, bierz tych marynarzy za pysk niech w końcu napastnicy coś strzelają a obrońcy niech nie dopuszczają do sytuacji bramkowych...
Pozdrawiam z Brzegu opolskiego 19 (L)16

Hiszpan - 16 minut temu, *.telnaptelecom.pl

Wynik to jedna. Fatalna gra to drugie.
Ale najbardziej wk... jest tłumaczenie Edka. Graliśmy 3 dni temu nie dwa. I nie wszyscy po 90 min. Każdy gada o swoim kosmicznym warsztacie tylko potem nie widać tego w grze.
Mniej gadania więcej trenowania.

Borubar - 17 minut temu, *.play.pl

Bałagan w taktyce, podwórkową gra i zero umiejętności technicznych! To jest Legia. Wyp...ol od Płocka co bil się o ligę . Kiedyś byli liderzy: Pisz, Ljuboja, Radović , Switlica, Nicolic , Odidia , Vadis, . A teraz taka pipa kapuściana ma opaskę kapitana , no kompromitacja!!!!

Zooo - 18 minut temu, *.98.212

Tobiasz czy ty wiesz po co tam stoisz

Piotrek - 19 minut temu, *.gigainternet.pl

Frustrujaca jest gra panie, nie wynik.

Egon - 19 minut temu, *.waw.pl

Gual ze wszystkimi swoimi wadami, to był prawie kocur przy Szkurinie i Rajovicu.
Tymczasem Iordanescu zmontował sobie atak z trzech prawie identycznych 2 metrowców i teraz wymienia Nsame na Rajovica, Rajovica na Szkurina, Szkurina na Nsame i tak w kółko.

Każdy przeciwnik Legii już wie, że jedyna nasza taktyka w ataku, to wymiana jednego wysokiego napastnika na drugiego i walenie na niego piłek.
Żadnej elastyczności, żadnego zaskoczenia.
Wszystko na jedno kopyto.

NS Tak samo konsekwentne jak i cały zarząd Legii 😂 - 21 minut temu, *.play-internet.pl

Konsekwentni jak NS z zapowiadanym od roku mega protestem

Krzeszczu - 21 minut temu, *.229.8

Pakuj mandżur rumuński wuefisto.

