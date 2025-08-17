Konferencja

Iordanescu: Wynik jest dla nas frustrujący

Niedziela, 17 sierpnia 2025 r. 22:55 Mishka, źródło: Legionisci.com

Edward Iordanescu (trener Legii): Gratuluję gospodarzom zwycięstwa, wykonali świetną pracę. Bardzo dobrze rozpoczęli sezon, widać, że długo ze sobą współpracują, widać chemię, pewność siebie, wysokie morale. Ufają w swoją pracę. Wynik jest dla nas bardzo frustrujący i niekomfortowy. Jestem tu po to, żeby wziąć na siebie pełną odpowiedzialność, biorę na siebie krytykę po tym meczu.









Po bardzo dobrym początku zaczęliśmy tracić energię i przegrywać. Dzisiejszy mecz pokazał, jak wiele jeszcze pracy przed nami.



Chciałbym podziękować naszym kibicom za wsparcie. Obiecuję, że wiem, co mamy robić, ja wiem, jak mam pracować. Mam za sobą dużo doświadczenia. Najważniejsze jest, że musimy być bardziej dojrzali. Jeśli gramy z gospodarzami, którzy są bardzo pewni siebie i tracimy bramkę po 10 minutach z autu, to tworzy się 80 minut problemów, bo nie mamy wystarczająco dużo energii, bo 2 dni temu graliśmy mecz - to musimy szybko wyrzucić z naszej gry. Kontrolowaliśmy 990% meczu, posiadanie piłki, strzały, a przegraliśmy. Przed nami 3 dni na regenerację przed Ligą Konferencji, chcemy awansować, a potem mamy 10 miesięcy na pokazanie, że zasłużyliśmy na mistrzostwo. Pozwoliliśmy dziś rywalom na grę w sposób, w jakim czują się komfortowo.

