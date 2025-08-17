Konferencja

Misiura: Bardzo piękny wieczór

Niedziela, 17 sierpnia 2025 r. 23:03 Mishka, źródło: Legionisci.com

Mariusz Misiura (trener Wisły): Bardzo piękny wieczór mamy okazję dzisiaj wspólnie przeżyć. Można powiedzieć, że to moment naszego pierwszego dużego domowego zwycięstwa. Ta niesamowita drużyna na to zasłużyła.









Chciałbym podziękować także tym ludziom ze sztabu, którzy są zawsze w cieniu. Chciałbym też pochwalić swoich zawodników, jestem z nich bardzo dumny.



Naszym celem jest zdobyć jeszcze więcej punktów przed przerwą na kadrę. Byliśmy dziś groźni z szybkich ataków, ale brakowało przyjęcia w polu karnym albo ostatniego podania. Kluczowe, że gramy cierpliwie w defensywie i zawodnicy w to wierzą. Dyrektor obiecał, że jak dziś wygramy, to będzie sushi, więc czeka nas uczta.



Szkoda sytuacji na 2-0 do szatni, bo to by nas uspokoiło i postawiło w dobrej sytuacji. W 2. połowie mieliśmy trudny test, żeby utrzymać ten wynik, ale też poszukać drugiej bramki i nie bać się wygrać. To kolejne nasze spotkanie na 0 z tyłu. Plan był taki, żeby nie pozwolić Legii grać przez środek. Patrząc na to, jakich zawodników mają na pozycjach 9 i 10, potrafią grać ze sobą na małej przestrzeni.

