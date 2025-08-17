Legia wraca z Płocka na tarczy

Sędziowie

Główny: Łukasz Kuźma

Asystent: Jakub Winkler

Asystent: Piotr Podbielski

Techniczny: Marcin Szczerbowicz

VAR: Tomasz Musiał

AVAR: Marcin Borkowski



Pogoda:

Temperatura 23°C

Ciśnienie 1013 hPa

Wilgotność 41%

Komentarze (80)

Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 10 minut temu, *.t-mobile.pl Do mistrzostwa bardzo daleka droga odpowiedz

GOLAS - 21 minut temu, *.orange.pl Jeśli ktoś się dziwił czemu pyry odrzuciły Rece to już wiedzą..to leszcz gorszy od Kuna! Kto wyszukał tego Rajovica jezuuuuu...on razem z Skurinem nie dorastają do pięt Pekhartowi. Gdzie środkowy pomocnik gdzie skrzydłowy?! A no nigdzie. Jak nie awansują do Pucharów więcej wzmocnień nie będzie a jak będą w razie Lke to takie odrzuty jak Rajovic odpowiedz

Maverick - 24 minuty temu, *.play-internet.pl Hahahaha i czar wielkiego Ediego z Rumunii prysł.A taki super trener się zapowiadał...

Co do meczu to,mecz bez z historii.Jedni i drudzy kopali bez pojęcia.Czasem byle dalej od siebie.Mozna by rzec że mecz po prostu się nie odbył.Taka Jagiellonia oraz raków wygrały swoje mecze z rywalami z którymi

ległanisci by sobie nie poradzili.

Żaden trener tego nie zmieni.Moze krajowy i to też lepszy a nie jakiś patałach.

Ktoś wcześniej zamieścił posta że i tak najważniejsze europejskie Zapewne nasze piłkarzyki się spręża na Szkotów i przejdą te drużynke.W pucharach będą wygrywać a ligę będą olewac.Zdobedą zapewne PP i od nast.sezonu będą grać w eliminacjach do LE ale nie od 1 rundy a zdaje się od 3.Wystarczy że liga polska utrzyma przynajmniej 13 miejsce w Europie,zaś jeśli zajmie 12 bądź 11 co jest realne przy 4 zespołach w Europie to eliminacje do LE można zacząć od 4 rundy.

A wtedy nie będzie tłumaczenia że przyszło przemęczenie.Tylko olewanie ligi odpowiedz

Konsekwentni jak cały zarząd Legii 😂 - 25 minut temu, *.play-internet.pl Brawa dla NS za konsekwencje i jak zapowiedzieli wielki protest tak na zapowiedziach się zakończyło odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 26 minut temu, *.play-internet.pl Człowiek czeka cały dzień.... Myśli,że to jest ten czas... Może właśnie teraz.... A tu kolejny raz mokra szmatą w ryj.... Naprawdę panowie nie jest wam wstyd.... odpowiedz

dziadek - 26 minut temu, *.play-internet.pl Odciąć perukę od kasy.

Pusty Stadion.

Spadek z ligi.

A potem z następnej.

Jedyna opcja na pozbycie się szkodników.

I start od zera.

OD NOWA. odpowiedz

Załamany - 29 minut temu, *.plus.pl Bez komentarza

💩💩💩💩💩💩 odpowiedz

DanieLo - 30 minut temu, *.sbcglobal.net Jeszcze Ziółkowskiego chcą sprzedać. Co mecz to gorzej. Kiepscy odpowiedz

FOREVER LEGIA - 30 minut temu, *.play-internet.pl Ufff-dobrze,że się "protest😃"skończył. odpowiedz

Maras - 31 minut temu, *.t-mobile.pl Poczekajmy na komentarze. Znów będzie to samo. "Nie możemy popełniać takich błędów" i "Nie możemy być tak nieskuteczni w wykończeniu". Słyszymy to już trzeci sezon. Jeśli oni regularnie trenują i nie widać poprawy w obszarach, które sami definiują. Wniosek - to jest zgromadzenie grajków, którzy po prostu nie umieją grać w piłkę. A w każdym razie nie umieją grać w piłkę lepiej niż co najmniej kilka drużyn w tej lidze. Taka jest prawda i zaklinanie rzeczywistości w niczym nie pomoże. Legionostą się jest a nie bywa, w zależności od wyników, ale naszym prawem (skoro za...rdalamy z dopingiem bite 90 minut, czy u siebie, czy na wyjazdach) jest oczekiwać na boisku tak profesjonalnej postawy, jaką my pokazujemy na trybunach. I mamy prawo tego wymagać, bo to MY jesteśmy grajków pracodawcami. Nie będzie naszej kasy to ..uja będą zarabiać.

Pozdrowienia dla wszystkich Ultras odpowiedz

Lopez - 31 minut temu, *.vectranet.pl 😡 niestety piłkarze Legii są słabi taktycznie i nie mają pomysłu na grę atakiem pozycyjnym

W tym sezonie 5 - miejsce to będzie maks co osiągną

😡😡😡 odpowiedz

ZenekL3 - 33 minuty temu, *.proximus.be Biczachcian za wysoko, gra jak rezerwowy Pogoni Szczecin. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 35 minut temu, *.plus.pl Ziobro zdziwienia. Tabela przed meczem ewidentnie wskazywała faworyta. Był czas przywyknąć do ligowego średniaka 😃



Objazdowy korpo-cyrk Miodka ma się w najlepsze - w czwartek wkłady do koszulek zagrają lepiej, bo na puchary europejskie nie kładą lachy 😃 odpowiedz

Trener Bramkarzy - 38 minut temu, *.plus.pl Dalej czekajcie z zakupem Kreatywnego pomocnika srodkowego i że dwóch skrzydłowych co potrafia wrzucić piłkę i czasami jakiś pojedynek 1 na 1 wygrać... Hagi czeka już by był do gry....to nie bo dyrektorzyny bobic i zewlakow wynalazki w stylu reca spier donic i rejowic ściągają... Dramat Szkoci nas zabiegają i zagryza walecznością...a tu nikomu.nic się nie chce . Moze poza Nsame... odpowiedz

Legia walcząca do końca????? - 38 minut temu, *.31.17 W pi...u z taką Legią, ledwo co sezon się zaczął, nie dość że 2 mecze przełożone, to już pokaźna strata punktów!!!! odpowiedz

LllllL - 39 minut temu, *.jmdi.pl Przecież wku... cy Gual, którego oddaliśmy za czapkę drobnych to Pan Piłkarz przy Rajovicu odpowiedz

Maik83 - 39 minut temu, *.centertel.pl My już w sierpniu wypisujemy się z walki o mistrzostwo Polski 😂coraz lepiej ale jak się bierze piłkarzy z serii B to czego tu oczekiwać.Czas wrócić do pieśni słuchaj Jezu jak cię błaga lud zrób ty z Legii mistrza zrób my czekamy oby nie 23 lata bo już będe emeryt odpowiedz

Bln - 40 minut temu, *.play.pl Wyp...ol od beniaminka !!!! Kapusta głowa pusta !!! Wracamy do swojego rytmu. Zarządzana Legia przez Loczka nigdy nic nie osiagnie . Żewłakow tragedia, jak widzę chłopaków z akademi wchodzących do zespołu np. Cracovia to nasz Żewłakow to jak koleś z boiska spod śmietnika odpowiedz

Pantrener - 40 minut temu, *.centertel.pl Mówiłem z tym składem max miejsce 4- 7.

Trener nie potrafi ustawić zespołu i kupują jakichś grajków skoro od 3 sezonów brakuje obrońcy odpowiedz

Piotrek - 40 minut temu, *.gigainternet.pl Nieważne kto byłby trenerem efekt będzie ten sam. A to dlatego ze od lat prowadzona jest taktyka mająca na celu osiągnąć upadłość klubu. Sprzedawanie najlepszych piłkarzy za niewielkie pieniądze, a kupno szrotu. Staliśmy sie średniakiem, tracąc punkty z beniaminkami. Co będzie w meczu z Rakowem, Lechem, Pogonią, Jagiellonia? Znowu brak zwycięstwa jak w poprzednim sezonie. Będziemy walczyć o utrzymanie sie w lidze. A jak spadniemy, oj nie awansujemy dłużej niż Wisła Kraków. odpowiedz

Znawca osiedlowy - 46 minut temu, *.play.pl Do kur...nędzy czy ktoś w tej drużynie jest w stanie dobrze dośrodkować? Kazde dośrodkowanie nie przechodzi pierwszego zawodnika. Nic innego w życiu nie robice oprócz kopania piłki. Kapustka bez formy , Reca piłkę prowadzi kolanami, Vinagre drybler w miejscu. Legia grać kur... mac! odpowiedz

Wpr - 47 minut temu, *.centertel.pl Dramat!!Nie przystoi żeby przegrywać w Płcku.Chyba ktoś żel Przygotowała chłopaków kondycyjnie.zło.🔴 odpowiedz

Bln - 47 minut temu, *.play.pl Kapustka powinien oddać opaskę kapitana. RECA zawala drugi mecz. Morishits może niech odpocznie po utracie ukochanego bo jest beznadziejny, Żewłakow to kompromitacja, to nie czas na niego

Zero sił, zero pomysłu i straty . Dno. odpowiedz

Aro - 50 minut temu, *.net.pl Brak środka masakra , piłkarza josue potrafił jednym podaniem z niczego zrobić setkę odpowiedz

Las vegas - 51 minut temu, *.tpnet.pl Swoją drogą marny ten lider naszej ekstraklasy piłkarsko naprawde marny i na legia starczyło masakra,druzyna która potrafi tylko murować bramke ma 13 punktów po 5 kolejkach😂😂😂 odpowiedz

Syn Trenera - 52 minuty temu, *.plus.pl Pisałem że piekny Rumun nie doczeka listopada. Trzeba było brać Szpilewskiego że sztabem ale za drogo było.....hahaha i chciał mieć 6 wzmocnien piłarzy akceptowanych przez niego a nie przez pseudo specjalistów Żewłakow Bobic. Pilkarze 💩 kupieni dramat....Wszyscy....najwaleczniejszy na boisku dziadek Nsame.....Ręcznik wpuszcza to co leci znów nie wybronił meczu przyspawany do linii. Kapitan środkowy pomocnik nie potrafi prostopadłego podania rzucić o wykonaniu stałego fragmentu nie wspomne....DRAMAT....wszystko poza Nsame bym 0 wystawił na czele z trenerem który kolejny mecz nie ma pomysłu.... odpowiedz

Pytanko do NS - 52 minuty temu, *.plus.pl Kiedy wznawiamy protest? Dlaczego w ogóle był zawieszony?? odpowiedz

Grzegorz - 52 minuty temu, *.centertel.pl Zero zaangażowania wstyd 👎 odpowiedz

Ale gówno - 52 minuty temu, *.vodafone-ip.de a to nie wszystko, drużyna jest już zajechana bo były za krótkie przygotowania



za krótkie przygotowania bo nie było trenera



nie było trenera bo nie było dyrektora sportowego



nie było dyrektora bo właściciel to debil 💩w papilotach



debil 💩w papilotach zadłuża Legię, okrada i jest pośmiewiskiem w środowisku





teraz waleczni, wybiegani i silni fizycznie szkoci w spódniczkach



potem sprzedaż Elitima, Ziółka i Kapudiego



zobaczymy mistrzostwo jak świnia niebo odpowiedz

Krzysztof - 52 minuty temu, *.centertel.pl Czego wam brakuje grając w Legii?

Pieniądze lądują na waszych kontach bankowych,ponieważ jesteście pracownikami Legii.

A jakość tej pracy jaka jest? odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl Trener Płocka ośmieszył taktycznie Iordanescu. Nasi bili głową w mur, a gola strzelił nam grajek z krainy bulwy. Po ostatnim gwizdku Jędza wyglądał jakby miał się rozpłakać. Tak czy owak do wiosny Wisła Płock piłkarsko rządzi na Mazowszu, nasi potwierdzili, że są zwykłą przeciętną ligową drużyną, a na Ł3 jest największy w stolicy skład drewna (piłkarskiego). odpowiedz

Dariusz - 53 minuty temu, *.play-internet.pl Zero siły ofensywnej. Napastnicy kupowani za miliony a nie potrafimy strzelić gola w takim plocku, gdzie grają same ogory. Wstyd odpowiedz

Fenistil Kordylas - 53 minuty temu, *.centertel.pl 🍻 odbijemy se w pucharach europejskich odpowiedz

Xxx - 54 minuty temu, *.141.79 Reca na tą chwilę wygląda bardzo słabo. Mam nadzieję że to się zmieni bo dzisiaj zawalił mecz. odpowiedz

AA - 41 minut temu, *.wawtel.pl @Xxx: Zgadzam sie z Toba,jak można wystawic kolesia przeciwko swojemu byłemu klubowi w ktorym grał,już przed meczem witał się ze wszystkimi z Płocka i tak też to wyglądało żeby tylko nie zrobić im krzywdy odpowiedz

Okęciak - 54 minuty temu, *.play-internet.pl 90 minut walenia głową w mur... Wisła strzeliła gola na początku gry a potem w 11 stali w swoim polu karnym i wybijali piłkę. Zagrali żenująco ale co z tego skoro wygrali mają 3 punkty...nasz pomysł na grę to głównie do boku i wrzuta na Rajovica, trochę mało ale biorąc pod uwagę jak grał przeciwnik to środkiem kombinacyjnie było ciężko się przebić. Reca na razie wygląda marnie, w pierwszej połowie dwie głupie i proste straty, potem nieco lepiej ale i tak jak wszedł Vinagre to wyglądał dużo lepiej i dawał niezłe dośrodkowania. Ze Szkotami nie możemy przegrać na wyjeździe, remis biorę w ciemno. odpowiedz

Sober - 55 minut temu, *.orange.pl Niestety Legia gra to samo co w zeszłym sezonie.

Przebłyski niezłej gry w europejskich pucharach a w lidze olewka i od samego początku głupie straty punktów. odpowiedz

Pusia - 55 minut temu, *.vectranet.pl W czwartek będzie też oklep. Pakuj mandżur wuefisto rumuński! odpowiedz

Tomek prg - 43 minuty temu, *.centertel.pl @Pusia: ta wina trenerami że ma takich kefirów ... odpowiedz

Legia to my - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Beznadzieja. Jak co roku, zbroją się i troją,a po mistrzostwie będzie oficjalnie w październiku 😡😡😡 odpowiedz

dziadek - 55 minut temu, *.play-internet.pl Odpaść ze Szkotami.

Jedyna szansa na jakąkolwiek poprawę.

Jak się prześlizgną znowu - gówno z tego będzie. odpowiedz

Czekoladowy Miś - 55 minut temu, *.stansat.pl Idziemy na mistrza jak nic... Jak na razie to nie wiem czy Legia nie wyglądała lepiej pod wodzą Feio

Jesteśmy powolni niedokładni a nasze dośrodkowania to poziom nie wyżej jak druga liga... Brak zaangażowania...brak jakości... padaka i jeszcze raz padaka !!! To nie tak miało być.. obyśmy awansowali do ligi konferencji bo bardzo szybko może być Lordanescu OUT !!! odpowiedz

Hy76 - 55 minut temu, *.jmdi.pl ZAWIESZENIE PROTESTU TO WIELKIE NIEPOROZUMIENIE ‼️‼️ odpowiedz

Obcy - 56 minut temu, *.t-mobile.pl Zajebiste zakończenie niedzieli. Vuko wracaj. Gorzej nie będzie. Z tych gamoni nikt niczego nie wyciągnie. odpowiedz

Lemon - 56 minut temu, *.akamaitechnologies.com I to są właśnie te trzy punkty, których zabraknie na koniec sezonu. odpowiedz

(L) - 57 minut temu, *.orange.pl Dziś zrozumiałem, że my naprawdę jesteśmy już zwykłym, ligowym średniakiem. Polski Manchester United. odpowiedz

Darek - 57 minut temu, *.tpnet.pl Dwa celne strzały do przerwy. Po przerwie jeden. Dośrodkowania Kapustki na wysokości jednego metra. Zero gry z pierwszej piłki. Wszystko wolno z przyjęciem piłki. Brak gry jeden na jeden. Były dwa strzały z dystansu z naszej strony Recy i Stojanovicia w górne piętra trybun. I milion wrzutek w pole karne bez jakiegokolwiek zagrożenia.

Zmiany w składzie na tych nie zmęczonych widać mają sens.

Presja ma sens. odpowiedz

Onyx76er - 57 minut temu, *.centertel.pl Bezradność człapiący dzbanów odpowiedz

inka - 57 minut temu, *.vectranet.pl na trybunach polityka, na boisku amatorka, w kasie pusto... odpowiedz

Rataj - 58 minut temu, *.centertel.pl Wstyd i hańba i nie prdl o mistrzostwie bo żadnego mistrzostwa nie będzie. Jeszcze jak jeszcze jakimś cudem wejdziemy do LK to będziemy przez cały tydzień szykować się do meczów z Baćką Topolą ,a liga będzie oddawana z frajer i skończymy poza top 5. Zaraz nam liga całkoem ucieknie tak jak rok temu. Scenariusz się powtarza. odpowiedz

Bolo - 58 minut temu, *.net.pl Co oni grają to jest porażka , na morishite nie da się patrzeć chłop w obronie to jest tragedia najlepsze są jego powroty on biegnie jak by był na urlopie odpowiedz

King - 59 minut temu, *.play.pl No i jak tam kumaci? Kiedy kolejny protest? Za 3 lata w 1 lidze? Chyba ktoś tu z Miodkiem makowca wpi...dala. odpowiedz

AAA - 59 minut temu, *.play.pl Jeszcze 2 tygodnie i skończy się oszczędzanie na puchary. odpowiedz

drewno świerkowe - 1 godzinę temu, *.orange.pl Żewłakow, Mioduski, Hera, itp: wypi@lać z Legii razem z waszymi wynalazkami!!!! im szybciej tym lepiej odpowiedz

... - 33 minuty temu, *.vectranet.pl @drewno świerkowe: odkup od mioduskiego biedaku...

legia jest jego i g...o ci do tego odpowiedz

Adson 78 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wstyd !!! Transfery to piach !!! Reca to pomyłka z tą grą co pokazuję to nadaje się do 2 ligi , reszta strzarzy najemnicy którzy dochodzą do 20 metra boiska i dalej nie wiedzą co mają zrobić , wiem że to początek sezonu ale zapewne kolejny sezon bo Majstra !!! Tu nie pomoże zmiana trenera tylko trzeba pół składu do wymiany , ale nie za darmo tylko trzeba wyłożyć kasę , Mioduski zrobił z Legii przeciętny klub z patałachami ♥️🤍💚 odpowiedz

DMK - 45 minut temu, *.orange.pl @Adson 78:

Przychodzi 30 letni odrzut z serie B i my się dziwimy, że nie potrafi grać 😂 odpowiedz

Adson 78 - 19 minut temu, *.plus.pl @DMK: te transfery od kilku sezonów to piach aby najtaniej bądź za darmo to nie wina trenera tylko rządzących i patałachów zwanych piłkarzami , to amatorzy którzy są już zmęczeni a do kończa sezonu jeszcze daleko odpowiedz

maf20 - 1 godzinę temu, *.net.pl Inwestowanie w Rajovica to strata czasu. Lepiej deskę na 10 metrze wbić. Gual o klasę tego drewniaka przewyższał. Cała 1 połowa i 30 minut drugiej bezproduktywna. Elitim i Vinagre dali jakość, Kapustka bez błysku zupełnie. odpowiedz

Michał BB - 1 godzinę temu, *.53.194 Ile to już razy…? Ile razy musimy oglądać mecze, w których przeciętny ligowiec strzela gola, a potem muruje i koniec… G* liga i totalny Antyfutbol…

Niemniej jednak, temu trzeba przeciwdziałać i nie robić tak prostych błędów!!! Burch błąd niewybaczalny… odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.gigainternet.pl Wystarczy postawić autobus w polu karnym i choćby mecz trwał 24 godziny nic nie strzelimy. Zero zaskoczenia, gra powolna, podań mnóstwo, ale zero zagrożenia. Brakuje kogoś jak Josue, Radović, Odidja-Ofoe ciągle to powtarzam. Bez rozgrywającego z prawdziwego zdarzenia nigdy nic nie osiągniemy. Kapustka to dno, nigdy nie dorówna powyższym piłkarzom. odpowiedz

Las vegas - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pisałem juz po meczu z arka ze atak pozycyjny lezey i zdycha i to sie potwierdziło,brak pomysłu przyspieszenia tragedia,a większość druzyn właśnie tak bedzie z legia grać jak zagrała Wisła odpowiedz

DMK - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ułóż taktykę na dośrodcovię Kraków. Nie umiej dośrodkować.

Kapustka przemienia się w Guala. Jakby podciągnął nogawki to nie rozróżniłbym dziś. odpowiedz

Blazej - 1 godzinę temu, *.net.pl Bez Augustyniaka nie istniejemy odpowiedz

Korda - 1 godzinę temu, *.orange.pl Vahan po tym meczu powinien mieć zabronione wykonywanie stałych fragmentów gry, rzuty rożne czy wolne są bite na pierwszego obrońcę , więc jak można chociaż mieć szansę na strzał z dośrodkowania . Rajovic jest całkowicie bezużyteczny na boisku przy takich podaniach, a tylko wystarczy spojrzeć jaką robotę robi Nsame kiedy wchodzi na boisko . Powodzenia w czwartek ale z taką grą to będzie powtórka z Cypru odpowiedz

Łukasz Legia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ku...to jest jakiś cyrk żadnego dośrodkowania dobrego ,żadnej składnej dobrej akcji odbijanie się jak od ściany zero walki zero ambicji.Szrot i bagno.BUDZ SIE LEGIO odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jak patrzę na grę Recy to krzyczę: Kun wróć! odpowiedz

Piotrek - 47 minut temu, *.gigainternet.pl @Ja: myślę ze Broź lub Brzyski zagraliby lepiej bez lat treningów. odpowiedz

kapitan Klos - 1 godzinę temu, *.telkab.pl słabo sie to oglądało, bez pomysłu.... taka piłkarska 💩 odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.play.pl Fejo wróć … ten pajac z Rumunii to kpina. Kolejny mistrza obieca hehe odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl Dziadostwa dalszy ciąg, jeszcze niech odpadną z pucharów, znowu zwolnią trenera i cyrk się kręci już ładnych parę lat odpowiedz

meter - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Na kapustke jak patrze to mam odruch wymiotny..najbardziej przereklamowany piłkarz dekady....Naszym cymbalom wystarczy przeszkadzac i mozna mecz wygrac...Uj wam w ryj miernoty odpowiedz

Kunta Kinte - 1 godzinę temu, *.161.79 Odnoszę wrażenie że Kun jest lepszy od Recy🤔 odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tylko JPN sie nadaje reszta wyp.... odpowiedz

M@c - 1 godzinę temu, *.play.pl Bida z nędzą, jajca swędzą :) Wracamy do trybu św. Mikołaja. odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Nsame, Elitim i Wszolek coś pograli, reszta zero. A te wrzutki Ziółkowskiego to jakaś masakra.. odpowiedz

maćko - 1 godzinę temu, *.mm.pl mecz przerąbany, ale chociaż synalek Żewłakowa się pokazał odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Klasycznie frajerzy zmęczeni pucharami kolejny mecz i już 5pkt w plecy z beniaminkami

Brawo jesteśmy z was dumni odpowiedz

Miodulski musi odejść - 1 godzinę temu, *.110.133 Wyrób drużynopodobny imienia Dariusza Konfabulanta Miodulskiego. odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.awacom.net ale kicha tacy nieporadni juz 5 pkt stracone odpowiedz

