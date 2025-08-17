Wisła 1-0 Legia
Legia wraca z Płocka na tarczy
W meczu 5. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała w Płocku na boisku lidera 0-1. Jedyną bramkę już w 11. minucie zdobył Marcin kamiński. To pierwsza ligowa przegrana "Wojskowych" w nowym sezonie, a druga pod wodzą rumuńskiego szkoleniowca.
Powrót do ustawienia fabrycznego
Trener Edward Iordănescu wrócił do domyślnego ustawienia drużyny, czyli 4-3-3. Do kadry meczowej wrócił Bartosz Kapustka i pojawił się na placu gry od pierwszej minuty. Obok niego ustawiony został Wahan Biczachczjan, a tyły zabezpieczać miał Marco Burch, który między meczami pucharowymi "luzuje" Rafała Augustyniaka. W obronie większych niespodzianek nie było – w środku zagrał duet Jan Ziółkowski i Steve Kapuadi, a po prawej stronie biegać miał Paweł Wszołek. Pierwszy raz w podstawowym składzie wybiegł niedawno pozyskany Arkadiusz Reca. Na środku ataku rumuński szkoleniowiec postawił na Miletę Rajovicia, który kilka dni temu zdobył pierwszą bramkę w barwach Legii, a na bokach pomagali mu Ryoya Morishita i Petar Stojanović.
Początek dla gospodarzy
Spotkanie zaczęło się od śmiałych ataków gospodarzy. Już w 9. minucie Jime huknął z dystansu, a Kacper Tobiasz efektowną paradą wybił piłkę na róg. Chwilę później wiślacy dopięli swego – szybkie wznowienie z autu na prawej stronie, dośrodkowanie Jime, a Marcin Kamiński wyskoczył najwyżej na bliższym słupku i głową skierował futbolówkę do siatki. Legia przegrywała 0-1.
Stołeczna drużyna długo nie potrafiła odpowiedzieć. W 19. minucie Morishita zmarnował niezłą okazję, fatalnie dośrodkowując w pole karne, a chwilę później Kapustka próbował indywidualnych zejść na lewą nogę i strzałów z dystansu, ale te nie sprawiały kłopotów Rafałowi Leszczyńskiemu. Dopiero w 28. minucie Legia zagroziła na poważnie. Na prawej stronie dobrze pograli Stojanović z Wszołkiem, ten drugi dośrodkował, Kapustka sprytnie podbił piłkę piętką, a Rajović głową skierował ją w stronę bramki. Świetnie jednak interweniował bramkarz Wisły.
Legia szukała, Wisła kontrowała
Po tej akcji goście zaczęli częściej utrzymywać się przy piłce, ale wciąż brakowało im klarownych okazji. Morishita próbował indywidualnych rajdów, Rajović kilkukrotnie dochodził do pozycji, lecz był skutecznie blokowany. Wisła natomiast czyhała na błędy legionistów – a tych nie brakowało. W 37. minucie Marco Burch dał się łatwo ograć Jime, który znalazł się sam w polu karnym, ale fatalnie przestrzelił z kilku metrów. Szwajcar miał szansę zrehabilitować się tuż przed przerwą, kiedy po rożnym Biczachczjana doszedł do główki, jednak posłał piłkę obok słupka.
Końcówka pierwszej połowy mogła być jeszcze bardziej bolesna dla Legii. Najpierw Kapuadi wślizgiem w ostatniej chwili zatrzymał groźną akcję Jime, a w doliczonym czasie gry Ziółkowski źle wyszedł z linii obrony, co otworzyło rywalom drogę do kontrataku. Hiszpan mógł pognać sam na sam z Tobiaszem, ale przyjęcie piłki go zawiodło i legioniści odetchnęli z ulgą. Do szatni to Wisła Płock schodziła z zasłużonym prowadzeniem 1-0.
fot. Mishka / Legionisci.com
Po przerwie Legia szybko spróbowała narzucić swój rytm, ale wciąż brakowało konkretów. Najpierw Biczachczjan i Stojanović oddali zablokowane uderzenia, później Tobiasz musiał daleko wybiegać, by powstrzymać Jime w groźnej kontrze. Najlepszą okazję miał w 51. minucie Steve Kapuadi – po centrze Recy wyskoczył najwyżej i uderzył głową, lecz w dogodnej sytuacji chybił obok słupka.
Trzy zmiany i korekta ustawienia
W 60. minucie Edward Iordănescu postanowił mocniej zaryzykować. Z boiska zeszli Stojanović, Reca i Morishita, a ich miejsca zajęli Jean-Pierre Nsame, Ruben Vinagre i Juergen Elitim. Legia przeszła na system 3-5-2 – z dwójką silnych napastników z przodu, Nsame i Rajoviciem. Trio obrońców stworzyli Ziółkowski, Burch i Kapuadi, a na wahadłach operowali Wszołek i świeżo wprowadzony Vinagre.
Zmiana ustawienia początkowo nie przyniosła przełomu. Biczachczjan próbował odbierać piłkę wysoko, ale szybko był podwajany. Ziółkowski posyłał długie podania, które przechwytywała defensywa Wisły, a dośrodkowania Vinagre nie znajdowały adresatów. Portugalczyk w 66. minucie efektownie przyspieszył na skrzydle i ograł rywala, jednak jego centra ponownie wylądowała na głowach płockich obrońców.
W 72. minucie Miletę Rajovicia zastąpił Ilja Szkurin, a kilka minut później boisko opuścił także Wahan Biczachczjan, którego zmienił młody Jakub Żewłakow. Legioniści szukali impulsu, bo mimo przewagi w posiadaniu piłki wciąż grali zbyt wolno i nie potrafili rozerwać szczelnej defensywy Wisły.
Gospodarze ograniczali się do kontrataków, ale były one naprawdę niebezpieczne. W 69. minucie Kevin Custović znalazł się w polu karnym i mocno uderzył na bliższy słupek, jednak Tobiasz pewnie wybronił strzał. Chwilę później korekt w składzie dokonał też szkoleniowiec płocczan – boisko opuścili Quentin Lecoeuche i Dani Pacheco, a w ich miejsce pojawili się Bojan Nastić i Nemanja Mijusković. Z kolei Jime ustąpił miejsca Matchoiowi Djaló.
Ruben Vinagre w 67. minucie ograł rywala i dograł do Nsame, lecz akcję przeczytali obrońcy. Po chwili Kapustka posłał ostrą piłkę w pole karne, jednak i tym razem defensorzy Wisły skutecznie interweniowali. W 80. minucie szansę miał Juergen Elitim – uderzał po podaniu Żewłakowa, lecz jego strzał został natychmiast zablokowany.
Nerwówka
Legia próbowała coraz śmielej atakować, ale brakowało jakości w ostatnich zagraniach. W 81. minucie Bartosz Kapustka został sfaulowany przy linii bocznej, sam podszedł do rzutu wolnego, lecz jego dośrodkowanie okazało się fatalne. Chwilę później piłka trafiła do Jana Ziółkowskiego, który zgrał ją głową w pole karne, jednak żaden z kolegów nie zdążył do akcji. W kolejnych minutach Vinagre i Szkurin próbowali rozegrać kombinację z Juergenem Elitimem, ale dośrodkowanie Kolumbijczyka było zbyt lekkie.
Kapustka wciąż był aktywny – w 84. minucie wywalczył rzut rożny, lecz i tym razem zepsuł wykonanie stałego fragmentu gry, a dodatkowo Ziółkowski popełnił faul w ataku, co pozwoliło gospodarzom na kolejne cenne sekundy odpoczynku. Piłkarze Wisły zaczęli łapać skurcze, dlatego trener zdecydował się na zmiany – z boiska zeszli Kevin Custović i Łukasz Sekulski, a zastąpili ich Aleksandre Kalandadze oraz Krystian Pomorski.
Napór w końcówce
Goście z Warszawy próbowali złapać ostatni wiatr w żagle. Z sektora przyjezdnych niosło się głośne: „Gdybym jeszcze raz miał urodzić się...”, co miało poderwać legionistów do walki o remis. W 87. minucie Kapustka obejrzał żółtą kartkę. W 89. minucie gospodarze skutecznie odpierali kolejne wrzutki – najpierw Jana Ziółkowskiego, potem Pawła Wszołka – które padały łupem Rafała Leszczyńskiego. Wisła broniła się głęboko i desperacko, nie pozwalając legionistom na płynne rozegranie.
W doliczonym czasie gry emocje sięgnęły zenitu. Najpierw Vinagre i Wszołek próbowali rozmontować obronę płocczan, ale ich zagrania kończyły się w rękach bramkarza lub na nogach defensorów. Wisła odpowiedziała kontrą – Dominik Kun dośrodkował do niepilnowanego Matchoia Djaló, który jednak nie sięgnął piłki. Legia nie odpuszczała. Kapustka kilka razy brał sprawy w swoje ręce – uderzał ze skraju pola karnego i po indywidualnej akcji z lewej strony, ale jego strzały były blokowane. Jan Ziółkowski dośrodkował na głowę Jean-Pierre’a Nsame, który padł na murawę trzymając się za głowę, lecz sędzia nie dopatrzył się przewinienia. W ostatniej minucie po akcji Vinagre i Elitima w polu karnym znalazł się Nsame. Uderzył tyłem głowy, ale piłka minęła słupek o centymetry i wynik nie uległ już zmianie.
5. kolejka
#WPŁLEG
14256
Stadion im. Kazimierza Górskiego
17.08.2025
20:15
Asystent trenera: Daniel Kokosiński
Kierownik drużyny: Piotr Soczewka
Fizjoterapeuta: Katarzyna Grzybowska
Asystent trenera: Alexandru Radu
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Bartosz Kot
Główny: Łukasz Kuźma
Asystent: Jakub Winkler
Asystent: Piotr Podbielski
Techniczny: Marcin Szczerbowicz
VAR: Tomasz Musiał
AVAR: Marcin Borkowski
Temperatura 23°C
Ciśnienie 1013 hPa
Wilgotność 41%
Do mistrzostwa bardzo daleka droga
Jeśli ktoś się dziwił czemu pyry odrzuciły Rece to już wiedzą..to leszcz gorszy od Kuna! Kto wyszukał tego Rajovica jezuuuuu...on razem z Skurinem nie dorastają do pięt Pekhartowi. Gdzie środkowy pomocnik gdzie skrzydłowy?! A no nigdzie. Jak nie awansują do Pucharów więcej wzmocnień nie będzie a jak będą w razie Lke to takie odrzuty jak Rajovic
Hahahaha i czar wielkiego Ediego z Rumunii prysł.A taki super trener się zapowiadał...
Co do meczu to,mecz bez z historii.Jedni i drudzy kopali bez pojęcia.Czasem byle dalej od siebie.Mozna by rzec że mecz po prostu się nie odbył.Taka Jagiellonia oraz raków wygrały swoje mecze z rywalami z którymi
ległanisci by sobie nie poradzili.
Żaden trener tego nie zmieni.Moze krajowy i to też lepszy a nie jakiś patałach.
Ktoś wcześniej zamieścił posta że i tak najważniejsze europejskie Zapewne nasze piłkarzyki się spręża na Szkotów i przejdą te drużynke.W pucharach będą wygrywać a ligę będą olewac.Zdobedą zapewne PP i od nast.sezonu będą grać w eliminacjach do LE ale nie od 1 rundy a zdaje się od 3.Wystarczy że liga polska utrzyma przynajmniej 13 miejsce w Europie,zaś jeśli zajmie 12 bądź 11 co jest realne przy 4 zespołach w Europie to eliminacje do LE można zacząć od 4 rundy.
A wtedy nie będzie tłumaczenia że przyszło przemęczenie.Tylko olewanie ligi
Brawa dla NS za konsekwencje i jak zapowiedzieli wielki protest tak na zapowiedziach się zakończyło
Człowiek czeka cały dzień.... Myśli,że to jest ten czas... Może właśnie teraz.... A tu kolejny raz mokra szmatą w ryj.... Naprawdę panowie nie jest wam wstyd....
Odciąć perukę od kasy.
Pusty Stadion.
Spadek z ligi.
A potem z następnej.
Jedyna opcja na pozbycie się szkodników.
I start od zera.
OD NOWA.
Bez komentarza
💩💩💩💩💩💩
Jeszcze Ziółkowskiego chcą sprzedać. Co mecz to gorzej. Kiepscy
Ufff-dobrze,że się "protest😃"skończył.
Poczekajmy na komentarze. Znów będzie to samo. "Nie możemy popełniać takich błędów" i "Nie możemy być tak nieskuteczni w wykończeniu". Słyszymy to już trzeci sezon. Jeśli oni regularnie trenują i nie widać poprawy w obszarach, które sami definiują. Wniosek - to jest zgromadzenie grajków, którzy po prostu nie umieją grać w piłkę. A w każdym razie nie umieją grać w piłkę lepiej niż co najmniej kilka drużyn w tej lidze. Taka jest prawda i zaklinanie rzeczywistości w niczym nie pomoże. Legionostą się jest a nie bywa, w zależności od wyników, ale naszym prawem (skoro za...rdalamy z dopingiem bite 90 minut, czy u siebie, czy na wyjazdach) jest oczekiwać na boisku tak profesjonalnej postawy, jaką my pokazujemy na trybunach. I mamy prawo tego wymagać, bo to MY jesteśmy grajków pracodawcami. Nie będzie naszej kasy to ..uja będą zarabiać.
Pozdrowienia dla wszystkich Ultras
😡 niestety piłkarze Legii są słabi taktycznie i nie mają pomysłu na grę atakiem pozycyjnym
W tym sezonie 5 - miejsce to będzie maks co osiągną
😡😡😡
Biczachcian za wysoko, gra jak rezerwowy Pogoni Szczecin.
Ziobro zdziwienia. Tabela przed meczem ewidentnie wskazywała faworyta. Był czas przywyknąć do ligowego średniaka 😃
Objazdowy korpo-cyrk Miodka ma się w najlepsze - w czwartek wkłady do koszulek zagrają lepiej, bo na puchary europejskie nie kładą lachy 😃
Dalej czekajcie z zakupem Kreatywnego pomocnika srodkowego i że dwóch skrzydłowych co potrafia wrzucić piłkę i czasami jakiś pojedynek 1 na 1 wygrać... Hagi czeka już by był do gry....to nie bo dyrektorzyny bobic i zewlakow wynalazki w stylu reca spier donic i rejowic ściągają... Dramat Szkoci nas zabiegają i zagryza walecznością...a tu nikomu.nic się nie chce . Moze poza Nsame...
W pi...u z taką Legią, ledwo co sezon się zaczął, nie dość że 2 mecze przełożone, to już pokaźna strata punktów!!!!
Przecież wku... cy Gual, którego oddaliśmy za czapkę drobnych to Pan Piłkarz przy Rajovicu
My już w sierpniu wypisujemy się z walki o mistrzostwo Polski 😂coraz lepiej ale jak się bierze piłkarzy z serii B to czego tu oczekiwać.Czas wrócić do pieśni słuchaj Jezu jak cię błaga lud zrób ty z Legii mistrza zrób my czekamy oby nie 23 lata bo już będe emeryt
Wyp...ol od beniaminka !!!! Kapusta głowa pusta !!! Wracamy do swojego rytmu. Zarządzana Legia przez Loczka nigdy nic nie osiagnie . Żewłakow tragedia, jak widzę chłopaków z akademi wchodzących do zespołu np. Cracovia to nasz Żewłakow to jak koleś z boiska spod śmietnika
Mówiłem z tym składem max miejsce 4- 7.
Trener nie potrafi ustawić zespołu i kupują jakichś grajków skoro od 3 sezonów brakuje obrońcy
Nieważne kto byłby trenerem efekt będzie ten sam. A to dlatego ze od lat prowadzona jest taktyka mająca na celu osiągnąć upadłość klubu. Sprzedawanie najlepszych piłkarzy za niewielkie pieniądze, a kupno szrotu. Staliśmy sie średniakiem, tracąc punkty z beniaminkami. Co będzie w meczu z Rakowem, Lechem, Pogonią, Jagiellonia? Znowu brak zwycięstwa jak w poprzednim sezonie. Będziemy walczyć o utrzymanie sie w lidze. A jak spadniemy, oj nie awansujemy dłużej niż Wisła Kraków.
Do kur...nędzy czy ktoś w tej drużynie jest w stanie dobrze dośrodkować? Kazde dośrodkowanie nie przechodzi pierwszego zawodnika. Nic innego w życiu nie robice oprócz kopania piłki. Kapustka bez formy , Reca piłkę prowadzi kolanami, Vinagre drybler w miejscu. Legia grać kur... mac!
Dramat!!Nie przystoi żeby przegrywać w Płcku.Chyba ktoś żel Przygotowała chłopaków kondycyjnie.zło.🔴
Kapustka powinien oddać opaskę kapitana. RECA zawala drugi mecz. Morishits może niech odpocznie po utracie ukochanego bo jest beznadziejny, Żewłakow to kompromitacja, to nie czas na niego
Zero sił, zero pomysłu i straty . Dno.
Brak środka masakra , piłkarza josue potrafił jednym podaniem z niczego zrobić setkę
Swoją drogą marny ten lider naszej ekstraklasy piłkarsko naprawde marny i na legia starczyło masakra,druzyna która potrafi tylko murować bramke ma 13 punktów po 5 kolejkach😂😂😂
Pisałem że piekny Rumun nie doczeka listopada. Trzeba było brać Szpilewskiego że sztabem ale za drogo było.....hahaha i chciał mieć 6 wzmocnien piłarzy akceptowanych przez niego a nie przez pseudo specjalistów Żewłakow Bobic. Pilkarze 💩 kupieni dramat....Wszyscy....najwaleczniejszy na boisku dziadek Nsame.....Ręcznik wpuszcza to co leci znów nie wybronił meczu przyspawany do linii. Kapitan środkowy pomocnik nie potrafi prostopadłego podania rzucić o wykonaniu stałego fragmentu nie wspomne....DRAMAT....wszystko poza Nsame bym 0 wystawił na czele z trenerem który kolejny mecz nie ma pomysłu....
Kiedy wznawiamy protest? Dlaczego w ogóle był zawieszony??
Zero zaangażowania wstyd 👎
a to nie wszystko, drużyna jest już zajechana bo były za krótkie przygotowania
za krótkie przygotowania bo nie było trenera
nie było trenera bo nie było dyrektora sportowego
nie było dyrektora bo właściciel to debil 💩w papilotach
debil 💩w papilotach zadłuża Legię, okrada i jest pośmiewiskiem w środowisku
teraz waleczni, wybiegani i silni fizycznie szkoci w spódniczkach
potem sprzedaż Elitima, Ziółka i Kapudiego
zobaczymy mistrzostwo jak świnia niebo
Czego wam brakuje grając w Legii?
Pieniądze lądują na waszych kontach bankowych,ponieważ jesteście pracownikami Legii.
A jakość tej pracy jaka jest?
Trener Płocka ośmieszył taktycznie Iordanescu. Nasi bili głową w mur, a gola strzelił nam grajek z krainy bulwy. Po ostatnim gwizdku Jędza wyglądał jakby miał się rozpłakać. Tak czy owak do wiosny Wisła Płock piłkarsko rządzi na Mazowszu, nasi potwierdzili, że są zwykłą przeciętną ligową drużyną, a na Ł3 jest największy w stolicy skład drewna (piłkarskiego).
Zero siły ofensywnej. Napastnicy kupowani za miliony a nie potrafimy strzelić gola w takim plocku, gdzie grają same ogory. Wstyd
🍻 odbijemy se w pucharach europejskich
Reca na tą chwilę wygląda bardzo słabo. Mam nadzieję że to się zmieni bo dzisiaj zawalił mecz.
@Xxx: Zgadzam sie z Toba,jak można wystawic kolesia przeciwko swojemu byłemu klubowi w ktorym grał,już przed meczem witał się ze wszystkimi z Płocka i tak też to wyglądało żeby tylko nie zrobić im krzywdy
90 minut walenia głową w mur... Wisła strzeliła gola na początku gry a potem w 11 stali w swoim polu karnym i wybijali piłkę. Zagrali żenująco ale co z tego skoro wygrali mają 3 punkty...nasz pomysł na grę to głównie do boku i wrzuta na Rajovica, trochę mało ale biorąc pod uwagę jak grał przeciwnik to środkiem kombinacyjnie było ciężko się przebić. Reca na razie wygląda marnie, w pierwszej połowie dwie głupie i proste straty, potem nieco lepiej ale i tak jak wszedł Vinagre to wyglądał dużo lepiej i dawał niezłe dośrodkowania. Ze Szkotami nie możemy przegrać na wyjeździe, remis biorę w ciemno.
Niestety Legia gra to samo co w zeszłym sezonie.
Przebłyski niezłej gry w europejskich pucharach a w lidze olewka i od samego początku głupie straty punktów.
W czwartek będzie też oklep. Pakuj mandżur wuefisto rumuński!
@Pusia: ta wina trenerami że ma takich kefirów ...
Beznadzieja. Jak co roku, zbroją się i troją,a po mistrzostwie będzie oficjalnie w październiku 😡😡😡
Odpaść ze Szkotami.
Jedyna szansa na jakąkolwiek poprawę.
Jak się prześlizgną znowu - gówno z tego będzie.
Idziemy na mistrza jak nic... Jak na razie to nie wiem czy Legia nie wyglądała lepiej pod wodzą Feio
Jesteśmy powolni niedokładni a nasze dośrodkowania to poziom nie wyżej jak druga liga... Brak zaangażowania...brak jakości... padaka i jeszcze raz padaka !!! To nie tak miało być.. obyśmy awansowali do ligi konferencji bo bardzo szybko może być Lordanescu OUT !!!
ZAWIESZENIE PROTESTU TO WIELKIE NIEPOROZUMIENIE ‼️‼️
Zajebiste zakończenie niedzieli. Vuko wracaj. Gorzej nie będzie. Z tych gamoni nikt niczego nie wyciągnie.
I to są właśnie te trzy punkty, których zabraknie na koniec sezonu.
Dziś zrozumiałem, że my naprawdę jesteśmy już zwykłym, ligowym średniakiem. Polski Manchester United.
Dwa celne strzały do przerwy. Po przerwie jeden. Dośrodkowania Kapustki na wysokości jednego metra. Zero gry z pierwszej piłki. Wszystko wolno z przyjęciem piłki. Brak gry jeden na jeden. Były dwa strzały z dystansu z naszej strony Recy i Stojanovicia w górne piętra trybun. I milion wrzutek w pole karne bez jakiegokolwiek zagrożenia.
Zmiany w składzie na tych nie zmęczonych widać mają sens.
Presja ma sens.
Bezradność człapiący dzbanów
na trybunach polityka, na boisku amatorka, w kasie pusto...
Wstyd i hańba i nie prdl o mistrzostwie bo żadnego mistrzostwa nie będzie. Jeszcze jak jeszcze jakimś cudem wejdziemy do LK to będziemy przez cały tydzień szykować się do meczów z Baćką Topolą ,a liga będzie oddawana z frajer i skończymy poza top 5. Zaraz nam liga całkoem ucieknie tak jak rok temu. Scenariusz się powtarza.
Co oni grają to jest porażka , na morishite nie da się patrzeć chłop w obronie to jest tragedia najlepsze są jego powroty on biegnie jak by był na urlopie
No i jak tam kumaci? Kiedy kolejny protest? Za 3 lata w 1 lidze? Chyba ktoś tu z Miodkiem makowca wpi...dala.
Jeszcze 2 tygodnie i skończy się oszczędzanie na puchary.
Żewłakow, Mioduski, Hera, itp: wypi@lać z Legii razem z waszymi wynalazkami!!!! im szybciej tym lepiej
@drewno świerkowe: odkup od mioduskiego biedaku...
legia jest jego i g...o ci do tego
Wstyd !!! Transfery to piach !!! Reca to pomyłka z tą grą co pokazuję to nadaje się do 2 ligi , reszta strzarzy najemnicy którzy dochodzą do 20 metra boiska i dalej nie wiedzą co mają zrobić , wiem że to początek sezonu ale zapewne kolejny sezon bo Majstra !!! Tu nie pomoże zmiana trenera tylko trzeba pół składu do wymiany , ale nie za darmo tylko trzeba wyłożyć kasę , Mioduski zrobił z Legii przeciętny klub z patałachami ♥️🤍💚
@Adson 78:
Przychodzi 30 letni odrzut z serie B i my się dziwimy, że nie potrafi grać 😂
@DMK: te transfery od kilku sezonów to piach aby najtaniej bądź za darmo to nie wina trenera tylko rządzących i patałachów zwanych piłkarzami , to amatorzy którzy są już zmęczeni a do kończa sezonu jeszcze daleko
Inwestowanie w Rajovica to strata czasu. Lepiej deskę na 10 metrze wbić. Gual o klasę tego drewniaka przewyższał. Cała 1 połowa i 30 minut drugiej bezproduktywna. Elitim i Vinagre dali jakość, Kapustka bez błysku zupełnie.
Ile to już razy…? Ile razy musimy oglądać mecze, w których przeciętny ligowiec strzela gola, a potem muruje i koniec… G* liga i totalny Antyfutbol…
Niemniej jednak, temu trzeba przeciwdziałać i nie robić tak prostych błędów!!! Burch błąd niewybaczalny…
Wystarczy postawić autobus w polu karnym i choćby mecz trwał 24 godziny nic nie strzelimy. Zero zaskoczenia, gra powolna, podań mnóstwo, ale zero zagrożenia. Brakuje kogoś jak Josue, Radović, Odidja-Ofoe ciągle to powtarzam. Bez rozgrywającego z prawdziwego zdarzenia nigdy nic nie osiągniemy. Kapustka to dno, nigdy nie dorówna powyższym piłkarzom.
Pisałem juz po meczu z arka ze atak pozycyjny lezey i zdycha i to sie potwierdziło,brak pomysłu przyspieszenia tragedia,a większość druzyn właśnie tak bedzie z legia grać jak zagrała Wisła
Ułóż taktykę na dośrodcovię Kraków. Nie umiej dośrodkować.
Kapustka przemienia się w Guala. Jakby podciągnął nogawki to nie rozróżniłbym dziś.
Bez Augustyniaka nie istniejemy
Vahan po tym meczu powinien mieć zabronione wykonywanie stałych fragmentów gry, rzuty rożne czy wolne są bite na pierwszego obrońcę , więc jak można chociaż mieć szansę na strzał z dośrodkowania . Rajovic jest całkowicie bezużyteczny na boisku przy takich podaniach, a tylko wystarczy spojrzeć jaką robotę robi Nsame kiedy wchodzi na boisko . Powodzenia w czwartek ale z taką grą to będzie powtórka z Cypru
Ku...to jest jakiś cyrk żadnego dośrodkowania dobrego ,żadnej składnej dobrej akcji odbijanie się jak od ściany zero walki zero ambicji.Szrot i bagno.BUDZ SIE LEGIO
Jak patrzę na grę Recy to krzyczę: Kun wróć!
@Ja: myślę ze Broź lub Brzyski zagraliby lepiej bez lat treningów.
słabo sie to oglądało, bez pomysłu.... taka piłkarska 💩
Fejo wróć … ten pajac z Rumunii to kpina. Kolejny mistrza obieca hehe
Dziadostwa dalszy ciąg, jeszcze niech odpadną z pucharów, znowu zwolnią trenera i cyrk się kręci już ładnych parę lat
Na kapustke jak patrze to mam odruch wymiotny..najbardziej przereklamowany piłkarz dekady....Naszym cymbalom wystarczy przeszkadzac i mozna mecz wygrac...Uj wam w ryj miernoty
Odnoszę wrażenie że Kun jest lepszy od Recy🤔
Tylko JPN sie nadaje reszta wyp....
Bida z nędzą, jajca swędzą :) Wracamy do trybu św. Mikołaja.
Nsame, Elitim i Wszolek coś pograli, reszta zero. A te wrzutki Ziółkowskiego to jakaś masakra..
mecz przerąbany, ale chociaż synalek Żewłakowa się pokazał
Klasycznie frajerzy zmęczeni pucharami kolejny mecz i już 5pkt w plecy z beniaminkami
Brawo jesteśmy z was dumni
Wyrób drużynopodobny imienia Dariusza Konfabulanta Miodulskiego.
ale kicha tacy nieporadni juz 5 pkt stracone
