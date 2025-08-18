Reca: Nie udało się i po prostu przegraliśmy

Poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r. 00:15 Mikołaj Ciura, źródło: Legia.com

Przeciwnik grał dzisiaj dobrą piłkę. Strzelili jedną bramkę więcej i wygrali - oczywiście, nie jesteśmy z tego zadowoleni. Mimo wszystko gratulacje dla Wisły - powiedział po porażce z Wisłą Płock lewy obrońca Legii Warszawa, Arkadiusz Reca.









- Druga połowa wyglądała lepiej w naszym wykonaniu. Staraliśmy się tworzyć sytuacje, a kilka z nich było stuprocentowych, niestety bez finalizacji. Brakowało wykończenia i zimnej krwi. Nie udało się i po prostu przegraliśmy.



- Brakowało ostatniego, dokładnego podania i zachowania spokoju pod bramką. Kreowaliśmy sytuację, ale nie udało nam się ich domknąć tak jak należało.

