Ce(L)ownik: Legia wygra w Płocku 2-1

Niedziela, 17 sierpnia 2025 r. 11:31 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed meczem Wisła Płock - Legia Warszawa, który odbędzie się w niedzielę, 17 sierpnia o godz. 20:15 w Płocku, oddaliście 590 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 71% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 13% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 16% typuje zwycięstwo Wisły.



