Ce(L)ownik: Legia wygra w Płocku 2-1
Przed meczem Wisła Płock - Legia Warszawa, który odbędzie się w niedzielę, 17 sierpnia o godz. 20:15 w Płocku, oddaliście 590 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 71% osób uważa, że wygra Legia Warszawa. 13% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 16% typuje zwycięstwo Wisły.
Najczęściej typowanym wynikiem jest 1-2 (18,4% głosów).
Kolejne w zestawieniu są:
0-2 - 15,8%
0-1 - 13,9%
1-3 - 8,8%
1-1 - 8,5%
Średnia liczba bramek, jaką strzeli Wisła Płock to 0,82 a Legia Warszawa 1,75.
Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!
