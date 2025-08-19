Wasze noty
Oceny legionistów za mecz z Wisłą
Woytek, źródło: Legionisci.com
Najwyższą notę za mecz z Wisłą przyznaliście Kacprowi Tobiaszowi. Występ bramkarza oceniliście na 3,0 w skali 1-6. To jedyna "dostateczna" ocena ze wszystkich piłkarzy. Najniższą otrzymał Arkadiusz Reca - 1,6. W sumie oceniało 1037 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,3.
Tobiasz - 3,0
Ziółkowski - 2,9
Nsame - 2,8
Elitim - 2,7
Wszołek - 2,7
Kapuadi - 2,7
Ruben Vinagre - 2,4
Żewłakow - 2,4
Biczachczjan - 2,2
Burch - 2,0
Morishita - 2,0
Kapustka - 1,9
Stojanović - 1,9
Szkurin - 1,8
Rajović - 1,8
Reca - 1,6