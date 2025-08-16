Doping na meczu Legia - AEK [VIDEO]
Woytek, źródło: Legionisci.com
Zapraszamy do obejrzenia materiału z dopingiem kibiców Legii Warszawa podczas rewanżowego meczu z AEK-iem Larnaka, który legioniści wygrali 2-1, ale nie awansowali do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy...
👉 Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału YouTube @Legionisci_com 🔔
Legia Warszawa 2-1 AEK Larnaka - Mishka / 82 zdjęcia
Legia Warszawa 2-1 AEK Larnaka - Piotr Galas / 244 zdjęcia
Legia Warszawa 2-1 AEK Larnaka - Kamil Marciniak / 83 zdjęcia
Legia Warszawa 2-1 AEK Larnaka - Maciek Gronau / 77 zdjęć
Legia Warszawa 2-1 AEK Larnaka - Michał Wyszyński / 80 zdjęć