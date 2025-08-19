Bilety na mecz z Hibernian FC

Wtorek, 19 sierpnia 2025 r. 15:20 Redakcja, źródło: Legionisci.com

28 sierpnia o godzinie 21:00 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie rewanżowe spotkanie 4. rundy el. Ligi Konferencji z Hibernian FC. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na ten mecz dla posiadaczy karnetów i subskrypcji. Otwarta sprzedaż wystartuje 21 sierpnia.



