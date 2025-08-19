Bilety na mecz z Hibernian FC
28 sierpnia o godzinie 21:00 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie rewanżowe spotkanie 4. rundy el. Ligi Konferencji z Hibernian FC. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na ten mecz dla posiadaczy karnetów i subskrypcji. Otwarta sprzedaż wystartuje 21 sierpnia.
KUP BILET NA MECZ LEGIA - HIBERNIAN FC
fot. Legia Warszawa
Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.