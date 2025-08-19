PODCAST LEGIONIŚCI NA FALI #22
fot. Woytek / Legionisci.com
Bilety na mecz z Hibernian FC

Redakcja, źródło: Legionisci.com

28 sierpnia o godzinie 21:00 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie rewanżowe spotkanie 4. rundy el. Ligi Konferencji z Hibernian FC. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na ten mecz dla posiadaczy karnetów i subskrypcji. Otwarta sprzedaż wystartuje 21 sierpnia.



KUP BILET NA MECZ LEGIA - HIBERNIAN FC


fot. Legia Warszawa

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.


Komentarze (9)

grzesiek - 20 minut temu, *.centertel.pl

ale tanioszka,

Ja - 40 minut temu, *.orange.pl

Za tanio było na Cypryjczykow. Trzeba było jeszcze podnieść ceny. W końcu ostatnie wyniki i gra baaaardzo zachęcają do kupowania biletów

Protest musi trwać do odejścia szkodnika Miodulskiego! - 41 minut temu, *.110.43

160 zł za mecz z jakimiś szkockimi ogórkami trzeciego sortu? WZNAWIAMY PROTEST!

mojo jojo - 42 minuty temu, *.play.pl

A gdzie jakiś rabat za wtopę z Larnaką?

Bbb - 46 minut temu, *.tpnet.pl

Tylko komplet. Miodek musi z czegoś żyć

Fanatyk - 46 minut temu, *.centertel.pl

Kpina taka cena za wejściówkę !!

Aaron - 51 minut temu, *.play.pl

Ceny jakby grali o wejście do grup LM... pazerni na maxa, aż dziwne, że ludzie to kupują 🚀

L - 1 godzinę temu, *.play.pl

Aż strach pomyslec po ile zrobia bilety na faze ligową albo hity w ekstraklasie. Ale to w sumie dobrze. Zacheca do kupienia subskrypcji, ktora mozna miesiecznie placic i nie odczuc tych cen.

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.138.20

Dareczek doi ile wlezie zanim będzie po pucharach.

