Wygrana Hibernian FC w Pucharze Ligi
Woytek, źródło: Legionisci.com
W drugiej rundzie Pucharu Ligi Szkockiej Hibernian FC wygrał na wyjeździe z Livingston FC 2-0. Dzięki temu najbliższy pucharowy rywal Legii awansował do ćwierćfinału tych rozgrywek, gdzie zmierzy się z Rangers FC.
Hibernian, podobnie jak Legia Warszawa, zdecydował się na przełożenie kolejnego ligowego meczu, który mieli rozegrać w przyszły weekend.
Mecz Hibernian FC - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 21 sierpnia o godz. 21:00 czasu polskiego w Edynbutgu. Rewanż zaplanowano na czwartek, 28 sierpnia o godz. 21:00 w Warszawie.
tagi: Legia Warszawa Hibernian FC