Wygrana Hibernian FC w Pucharze Ligi

Niedziela, 17 sierpnia 2025 r. 17:54 Woytek, źródło: Legionisci.com

W drugiej rundzie Pucharu Ligi Szkockiej Hibernian FC wygrał na wyjeździe z Livingston FC 2-0. Dzięki temu najbliższy pucharowy rywal Legii awansował do ćwierćfinału tych rozgrywek, gdzie zmierzy się z Rangers FC.









Hibernian, podobnie jak Legia Warszawa, zdecydował się na przełożenie kolejnego ligowego meczu, który mieli rozegrać w przyszły weekend.



Mecz Hibernian FC - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 21 sierpnia o godz. 21:00 czasu polskiego w Edynbutgu. Rewanż zaplanowano na czwartek, 28 sierpnia o godz. 21:00 w Warszawie.

