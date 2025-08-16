Żeglarstwo
Legioniści tuż za podium w MP U-16 kl. Optimist
Bodziach, źródło: Legionisci.com
W Pucku rozegrane zostały mistrzostwa Polski do lat 16 w żeglarskiej klasie Optimist. Zawodnicy Legii byli blisko strefy medalowej. Jan Pietuszko skończył rywalizację na 4. miejscu. Piąta wśród kobiet była Helena Kisiel.
W pierwszej dziesiątce uplasowali się także Stanisław Manecki oraz Bianka Kowalik.
Wyniki legionistów:
Mężczyźni: 4. Jan Pietuszko, 7. Stanisław Manecki, 11. Piotr Kowalewski, 14. Maksymilian Ambroziak, 30. Stanisław Grzonkowski, 36.Milan Puškar, 58. Stanisław Jachymczyk
Kobiety: 5. Helena Kisiel, 6. Bianka Kowalik