Rugby kobiet

Terminarz rundy jesiennej MP Kobiet

Sobota, 16 sierpnia 2025 r. 22:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Znamy już terminarz rundy jesiennej sezonu 2025/26 Mistrzostwach Polski Kobiet Rugby 7. Legionistki walczące o kolejny medal, najbliższy turniej rozegrają 30 sierpnia w Gdyni. Dwa tygodnie później nasze rugbistki pojadą do Rudy Śląskiej, a na koniec tego miesiąca turniej odbędzie się w Poznaniu. Finałowy turniej będzie miał miejsce 18 października w Mińsku Mazowieckim i będzie organizowany przez Legię oraz Mazovię.



Terminarz rundy jesiennej:

30.08 Gdynia

13.09 Ruda Śląska

28.09 Poznań

18.10 Mińsk Mazowiecki

