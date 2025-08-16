Rugby kobiet
Terminarz rundy jesiennej MP Kobiet
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Znamy już terminarz rundy jesiennej sezonu 2025/26 Mistrzostwach Polski Kobiet Rugby 7. Legionistki walczące o kolejny medal, najbliższy turniej rozegrają 30 sierpnia w Gdyni. Dwa tygodnie później nasze rugbistki pojadą do Rudy Śląskiej, a na koniec tego miesiąca turniej odbędzie się w Poznaniu. Finałowy turniej będzie miał miejsce 18 października w Mińsku Mazowieckim i będzie organizowany przez Legię oraz Mazovię.
Terminarz rundy jesiennej:
30.08 Gdynia
13.09 Ruda Śląska
28.09 Poznań
18.10 Mińsk Mazowiecki
