22-24.08: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 22 sierpnia 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W związku z przełożeniem meczu Legii z Jagiellonią, w ten weekend zachęcamy przede wszystkim do wspierania naszych zgód. I-ligowe Legionistki zagrają w sobotę w LTC z Trójką Staszkówka.



Czworo pięcioboistów Legii startować będzie na Mistrzostwach Świata do lat 19 w Druskiennikach: Hanna Jakubowska, Aleksandra Kazubska, Maksymilian Dobosz oraz Franciszek Dubrawski.



Rozkład jazdy:

22.08 g. 18:00 Radomiak Radom - Termalika Nieciecza

23.08 g. 13:45 Podhale Nowy Targ - Zagłębie Sosnowiec

23.08 g. 15:00 Olimpia Elbląg - Jagiellonia II Białystok

23.08 g. 16:00 Legionistki Warszawa - Trójka Staszkówka/Jelna [LTC, piłka nożna kobiet]

23.08 g. 17:00 GKS Bełchatów - Legia II Warszawa

