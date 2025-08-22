REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

22-24.08: Weekendowy rozkład jazdy

Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W związku z przełożeniem meczu Legii z Jagiellonią, w ten weekend zachęcamy przede wszystkim do wspierania naszych zgód. I-ligowe Legionistki zagrają w sobotę w LTC z Trójką Staszkówka.

Czworo pięcioboistów Legii startować będzie na Mistrzostwach Świata do lat 19 w Druskiennikach: Hanna Jakubowska, Aleksandra Kazubska, Maksymilian Dobosz oraz Franciszek Dubrawski.

Rozkład jazdy:
22.08 g. 18:00 Radomiak Radom - Termalika Nieciecza
23.08 g. 13:45 Podhale Nowy Targ - Zagłębie Sosnowiec
23.08 g. 15:00 Olimpia Elbląg - Jagiellonia II Białystok
23.08 g. 16:00 Legionistki Warszawa - Trójka Staszkówka/Jelna [LTC, piłka nożna kobiet]
23.08 g. 17:00 GKS Bełchatów - Legia II Warszawa


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.