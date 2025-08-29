29-31.08: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 29 sierpnia 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę fani Legii udadzą się do Krakowa, wspierać nasz zespół, który walczyć będzie o ligowe punkty z Cracovią. Dzień wcześniej drugą grę kontrolną przed sezonem 2025/26 rozegrają nasi koszykarze. W poniedziałek futsaliści Legii rozegrają inauguracyjne spotkanie sezonu 2025/26 w Świeciu, a będzie je można obejrzeć w TVP Sport.



Koszykarze Legii 3x3 wezmą udział w turnieju FIBA World Tour w Debreczynie. Na piątek zaplanowane są dwa mecze fazy kwalifikacyjnej i tylko w przypadku wygranej w obu meczach, Legia będzie miała zapewniony awans do fazy grupowej, gdzie czeka m.in. Partizan. Rugbistki Legii w sobotę zagrają w turnieju mistrzostw Polski w Gdyni. W Pucku rozegrana zostanie III runda Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej.



Małgorzata Karbownik oraz Daniel Ławrynowicz startują na Mistrzostwach Świata w pięcioboju nowoczesnym, które odbywają się na Litwie. Finały będą miały miejsce w sobotę, dziś półfinał kobiet.



Rozkład jazdy:

29.08 g. 18:30 Legia Lotto 3x3 - Valencia [Debreczyn]

29.08 g. 19:20 Legia Lotto 3x3 - Bolonia Campas [Debreczyn]

29.08 g. 20:00 FC Den Haag - Helmond Sport

29.08 g. 20:30 GKS Katowice - Radomiak Radom

30.08 g. 12:00 KKP Warszawa - Legionistki Warszawa [piłka nożna kobiet, ul. Marymoncka 42]

30.08 g. 17:00 Olimpia Elbląg - KS Wasilków

30.08 g. 18:00 Legia Warszawa - Dziki Warszawa [kosz, sparing]

31.08 g. 12:00 Legia II Warszawa - Jagiellonia II Białystok [LTC 8]

31.08 g. 16:00 Zagłębie Sosnowiec - Olimpia Grudziądz

31.08 g. 20:15 Cracovia - Legia Warszawa

01.09 g. 18:15 Futsal Świecie - Legia Warszawa [futsal]



Młodzież:

30.08 g. 10:00 FA Warszawa 16 - Legia LSS U10 [ul. Uprawna 9/17]

30.08 g. 10:00 Legia U14 - Stoczniowiec Płock U15 [LTC 7]

30.08 g. 12:00 Legia U17 - Polonia Warszawa 09 [CLJ U17][LTC 5]

30.08 g. 12:00 FFK Warszawa 13 - Legia U13 [ul. Podróżnicza 11]

30.08 g. 13:00 KS Ursus U17 - Legia U16 [ul. Sosnkowskiego 3]

30.08 g. 14:00 Polonia Warszawa 07/8 - Legia U19 [CLJ U19][ul. Konwiktorska 6]

30.08 g. 14:00 Legia U15 - Jagiellonia Białystok 11 [LTC 7]

31.08 g. 10:00 Legia LSS U11 - UKS Orlik Mokotów 15 [ul. Łazienkowska 3]

31.08 g. 12:00 ZWAR II Warszawa 12 - Legia LSS U14 [ul. M. Pożaryskiego 10]

31.08 g. 12:00 Legia LSS U17 - PKS Radość 09 [ul. Łazienkowska 3]

31.08 g. 14:00 Legia LSS U15 - Legionovia Legionowo 11 [ul. Łazienkowska 3]

31.08 g. 14:00 Legia U9 - UKS Varsovia 17 [LTC 7]

31.08 g. 16:00 Przyszłość Włochy 13 - Legia LSS U13 [ul. Rybnicka 25]

31.08 g. 17:00 Legia LSS U18 - AP Żyrardowianka 08 [LTC 7]



Legia U10, U11 i U12 wyjadą do Pragi.



