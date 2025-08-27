27-28.08: Rozkład jazdy

W czwartek przy Ł3 rozegrane zostanie rewanżowe spotkanie ze szkockim Hibernian FC, które zdecyduje, czy legioniści tej jesieni rywalizować będą w Lidze Konferencji. W środę III-ligowe rezerwy czeka wyjazdowy mecz w Wasilkowie, a koszykarska Legia zagra pierwszy przedsezonowy sparing. Rozkład jazdy: 27.08 g. 16:00 Legia Warszawa - Miasto Szkła Krosno [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 27.08 g. 17:00 KS Wasilków - Legia II Warszawa 27.08 g. 18:00 GKS Wikielec - Olimpia Elbląg 28.08 g. 21:00 Legia Warszawa - Hibernian FC Młodzież: 27.08 g. 11:00 Legia U16 (2010) - Drukarz Warszawa '09 [LTC] 27.08 g. 12:00 Białe Orły Warszawa 08 - Legia LSS U18 [ul. Łabiszyńska 20] 27.08 g. 14:30 KS L.A.S '11 - Legia LSS U15 [ul. Strażacka 121] 27.08 g. 17:30 Naprzód Brwinów '11 - Legia U14 (2012) [Brwinów, ul. Turystyczna 4] 28.08 g. 18:00 Iskra Pilawa 09 - Legia LSS U17 [Trąbki, ul. Osadnicza 12A]

