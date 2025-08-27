27-28.08: Rozkład jazdy
W czwartek przy Ł3 rozegrane zostanie rewanżowe spotkanie ze szkockim Hibernian FC, które zdecyduje, czy legioniści tej jesieni rywalizować będą w Lidze Konferencji. W środę III-ligowe rezerwy czeka wyjazdowy mecz w Wasilkowie, a koszykarska Legia zagra pierwszy przedsezonowy sparing.
Rozkład jazdy:
27.08 g. 16:00 Legia Warszawa - Miasto Szkła Krosno [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
27.08 g. 17:00 KS Wasilków - Legia II Warszawa
27.08 g. 18:00 GKS Wikielec - Olimpia Elbląg
28.08 g. 21:00 Legia Warszawa - Hibernian FC
Młodzież:
27.08 g. 11:00 Legia U16 (2010) - Drukarz Warszawa '09 [LTC]
27.08 g. 12:00 Białe Orły Warszawa 08 - Legia LSS U18 [ul. Łabiszyńska 20]
27.08 g. 14:30 KS L.A.S '11 - Legia LSS U15 [ul. Strażacka 121]
27.08 g. 17:30 Naprzód Brwinów '11 - Legia U14 (2012) [Brwinów, ul. Turystyczna 4]
28.08 g. 18:00 Iskra Pilawa 09 - Legia LSS U17 [Trąbki, ul. Osadnicza 12A]
