Wypożyczeni: Bramki Olewińskiego i Strzałka. Samobój Barcii

Poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r. 09:37 Fumen, źródło: Legionisci.com

Rozstrzelali się wypożyczeni legioniści. Igor Strzałek zmniejszył rozmiary porażki z Rakowem Częstochowa. Bramka Oliwiera Olewińskiego była punktem zwrotnym w rywalizacji ze Zniczem Pruszków. Natomiast Sergio Barcia zadebiutował w barwach Las Palmas, ale nie będzie miło wspominać tego spotkania. Pod koniec drugiej połowy zaliczył trafienie... samobójcze, co w konsekwencji kosztowało jego ekipę stratę punktów.



Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - od 66. minuty w przegranym 2-3 meczu z Rakowem Częstochowa. Strzelec bramki na 2-3 w 81. minucie spotkania.



I liga

Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała u siebie 4-1 ze Zniczem Pruszków. Gospodarze przegrywali 0-1, ale Oliwier Olewiński dał impuls drużynie. Wypożyczony legionista trafił do siatki na 1-1 w 35. minucie i ostatecznie rozegrał pełne spotkanie. W wyjściowym składzie wyszli również Jakud Adkonis oraz Mateusz Szczepaniak. Pierwszy wymienionych zaliczył asystę przy trafieniu na 3-1 i spędził na murawie 81 minut. Natomiast Szczepaniak pograł do 62. minuty. Swoją szansę otrzymał Stanisław Gieroba, który pojawił się na murawie w 62. minucie spotkania.



Pogoń Siedlce wygrała 2-0 na własnym boisku Polonię Bytom. W wyjściowej jedenastce znalazł się Bartosz Dembek, który rozegrał pełne zawody. Natomiast Jakub Zbróg przesiedział na ławce cały mecz.



Hiszpania - La Liga 2

Sergio Barcia (UD Las Palmas) - 90 minut w zremisowanym 1-1 meczu z FC Andorra. Strzelił bramkę samobójczą na 1-1 w 77. minucie spotkania.















