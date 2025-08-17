Występ Pluty w reprezentacji
Fumen, źródło: Legionisci.com
Andrzej Pluta wystąpił w przegranym 88-97 meczu reprezentacji Polski z Finlandią. Rozgrywający Legii spędził na parkiecie 22 minuty i w tym czasie zdobył 10 pkt. trafiając 4 na 7 prób z gry. Do swego dorobku dołożył 6 asyst (najwięcej w drużynie) oraz jedną zbiórkę. Dla biało-czerwonych była to przedostatnia próba przed EuroBasketem.
Najbliższe mecze reprezentacji Polski
21.08 - mecz towarzyski z Finlandią w Helsinkach
Terminarz spotkań reprezentacji Polski podczas EuroBasketu 2025
28.08. (CZ) g.20:30 Słowenia - Polska
30.08. (SB) g.20:30 Polska - Izrael
31.08. (ND) g.20:30 Polska - Islandia
02.09. (WT) g.20:30 Francja - Polska
04.09. (CZ) g.20:30 Polska - Belgia