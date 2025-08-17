Występ Pluty w reprezentacji

Niedziela, 17 sierpnia 2025 r. 16:29 Fumen, źródło: Legionisci.com

Andrzej Pluta wystąpił w przegranym 88-97 meczu reprezentacji Polski z Finlandią. Rozgrywający Legii spędził na parkiecie 22 minuty i w tym czasie zdobył 10 pkt. trafiając 4 na 7 prób z gry. Do swego dorobku dołożył 6 asyst (najwięcej w drużynie) oraz jedną zbiórkę. Dla biało-czerwonych była to przedostatnia próba przed EuroBasketem.



Najbliższe mecze reprezentacji Polski

21.08 - mecz towarzyski z Finlandią w Helsinkach



Terminarz spotkań reprezentacji Polski podczas EuroBasketu 2025

28.08. (CZ) g.20:30 Słowenia - Polska

30.08. (SB) g.20:30 Polska - Izrael

31.08. (ND) g.20:30 Polska - Islandia

02.09. (WT) g.20:30 Francja - Polska

04.09. (CZ) g.20:30 Polska - Belgia

