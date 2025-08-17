Terminarz rugbistów Legii na sezon 2025/26

Niedziela, 17 sierpnia 2025 r. 11:03 Redakcja, źródło: Legionisci.com

6 września nowy sezon zainauguruje zespół Legia Rugby. Legioniści na własnym boisku podejmą drużynę RK Warszawa. W rozgrywkach 1. ligi mężczyzn weźmie udział 8 zespołów.









Drużyny w 1. lidze: Legia Warszawa, Sparta Jarocin, Rugby Wrocław, Posnania Poznań, Hegemon Mysłowice, Arka Rumia, Wataha Zielona Góra, RK Warszawa.



Kluby sklasyfikowane na miejscach 1-2 po fazie zasadniczej uzyskują prawo gry w Finale i rywalizacji o awans do Ekstraligi. Kluby sklasyfikowane na miejscach 3-4 po fazie zasadniczej uzyskują prawo gry w

Finale Bronce i rywalizacji o brązowy medal I Ligi. Klub sklasyfikowany na 8 miejscu po fazie zasadniczej zostanie bezpośrednio zdegradowany do II Ligi w następnym sezonie, chyba że żadna drużyna nie awansuje z II Ligi. Finał I Ligi zostanie rozegrany na boisku drużyny, która zajęła 1. miejsce po zakończeniu sezonu zasadniczego.



Terminarz Legii w sezonie 2025/26:

1. kolejka - 6-7.09. - Legia Warszawa - RK Warszawa

2. kolejka - 13-14.09. - Legia Warszawa - Sparta Jarocin

3. 27-28.09. - Rugby Wrocław - Legia Warszawa

4. kolejka - 4-5.10. - Legia Warszawa - Posnania Poznań

5. kolejka - 11-12.10. - Hegemon Mysłowice - Legia Warszawa

6. kolejka - 1-2.11. - Legia Warszawa - Arka Rumia

7. kolejka - 8-9.11. - Wataha Zielona Góra - Legia Warszawa

8. kolejka - 28-29.03. - RK Warszawa - Legia Warszawa

9. kolejka - 4-5.04. - Sparta Jarocin - Legia Warszawa

10. kolejka - 18-19.04. - Legia Warszawa - Rugby Wrocław

11. kolejka - 24-25.04. - Posnania Poznań - Legia Warszawa

12. kolejka - 9-10.05. - Legia Warszawa - Hegemon Mysłowice

13. kolejka - 23-24.05. - Arka Rumia - Legia Warszawa

14. kolejka - 30.05. - Legia Warszawa - Wataha Zielona Góra



