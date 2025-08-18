fot. LegiaLadies
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Piłka nożna kobiet

I liga: LZS Stare Oborzyska 1-5 Legionistki

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legionistki Warszawa wygrały drugi mecz I ligi w sezonie 2025/26. Wczoraj nasze zawodniczki zwyciężyły w wyjazdowym spotkaniu z LZS-em Stare Oborzyska 5-1, choć to rywalki jako pierwsze wyszły na prowadzenie. Bramki dla Legii zdobyły Kazanecka 2, Nestorowicz, Prochowska i Butlion. Za tydzień w sobotę legionistki, które są jedyną drużyną z kompletem punktów po dwóch kolejkach, zagrają w LTC z Trójką Staszkówka/Jelna.

I liga: LZS Stare Oborzyska 1-5 (1-3) Legionistki Warszawa
1-0 13 min. Napieracka
1-1 16 min. Kazanecka
1-2 33 min. Kazanecka
1-3 35 min. Nestorowicz
1-4 73 min. Prochowska
1-5 87 min. Butlion

Legionistki: Nowak (k) - Grosicka, Kurzelowska, Materek, Sudyk, Litwiniec, Bużan, Drożyńska, Nestorowicz, Kazanecka, Dubiel.


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.