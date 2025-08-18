Piłka nożna kobiet

I liga: LZS Stare Oborzyska 1-5 Legionistki

Poniedziałek, 18 sierpnia 2025 r. 08:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legionistki Warszawa wygrały drugi mecz I ligi w sezonie 2025/26. Wczoraj nasze zawodniczki zwyciężyły w wyjazdowym spotkaniu z LZS-em Stare Oborzyska 5-1, choć to rywalki jako pierwsze wyszły na prowadzenie. Bramki dla Legii zdobyły Kazanecka 2, Nestorowicz, Prochowska i Butlion. Za tydzień w sobotę legionistki, które są jedyną drużyną z kompletem punktów po dwóch kolejkach, zagrają w LTC z Trójką Staszkówka/Jelna.



I liga: LZS Stare Oborzyska 1-5 (1-3) Legionistki Warszawa

1-0 13 min. Napieracka

1-1 16 min. Kazanecka

1-2 33 min. Kazanecka

1-3 35 min. Nestorowicz

1-4 73 min. Prochowska

1-5 87 min. Butlion



Legionistki: Nowak (k) - Grosicka, Kurzelowska, Materek, Sudyk, Litwiniec, Bużan, Drożyńska, Nestorowicz, Kazanecka, Dubiel.



