Tenis
Wyniki legionistów na ITF Kraków Open 2025
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Troje legionistów wzięło udział w tenisowym turnieju ITF Kraków Open 2025. Jan Kluczyński i Daria Górska odpadli w eliminacjach, zaś Maja Wróbel przegrała spotkanie I rundy turnieju głównego z Anną Kmiecik.
Wyniki legionistów:
I runda el.: Jan Kluczyński - Tobiasz Sopoliński 1-6, 3-6
I runda el.: Daria Górska - Francesca Gandolfi (Włochy) 4-6, 4-6
I runda: Maja Wróbel - Anna Kmiecik 3-6, 4-6
I runda: Daria Górska/Klaudija Bubelyte (Litwa) - Oliwia Dróżdż/Oliwia Szymczuch 4-6, 3-6