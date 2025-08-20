20-21.08: Rozkład jazdy

Środa, 20 sierpnia 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Piłkarze Legii w czwartek o 21:00 polskiego czasu rozegrają pierwszy mecz IV rundy kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji na stadionie Easter Road w Edynburgu. Bezpośrednia transmisja w Polsacie.









Jakub Pytlowany w środę rozpocznie starty na Mistrzostwach Europy seniorów w squasha, które rozgrywane są w Chartres we Francji. W I rundzie legionista zmierzy się z Samuelem Gerritsem. Sofija Zrażewska w I rundzie zagra ze Słowaczką, Piką Rupar. Maja Wróbel oraz Daria Górska startują w tenisowym turnieju ITF W15 w Krakowie, a Monika Stankiewicz w turnieju ITF W35 Verbier Open 2025.



Rozkład jazdy:

20.08 g. 14:00 Legia Warszawa U16 - Znicz Pruszków 09 [LTC 7]

21.08 g. 21:00 Hibernian FC - Legia Warszawa



