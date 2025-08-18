REKLAMA
Bez legionistów w najlepszej jedenastce 5. kolejki

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W weekend rozegrana została 5. kolejka Ekstraklasy, w której Legia Warszawa zmierzyła się na wyjeździe z Wisłą Płock. Po tym meczu żaden z piłkarzy stołecznego zespołu nie został wybrany do najlepszej jedenastki kolejki.



Jedenastka 5. kolejki:
Ivan Brkić (Motor), Otar Kakabadze (Cracovia), Lukas Klemenz (GKS), Marcin Kamiński (Wisła), Erik Janża (Górnik), Damian Dąbrowski (Zagłębie), Jesus Imaz (Jagiellonia), Patrik Hellebrand (Górnik), Jesus Jimenez (Bruk-Bet), Michalis Kosidis (Zagłębie), Luis Palma (Lech)

fot. Ekstraklasa
fot. Ekstraklasa


Komentarze (1)

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

I dobrze. Niech odpoczną przed czwartkiem. Nie ma czasu na wyróżnienia!

