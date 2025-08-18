Bez legionistów w najlepszej jedenastce 5. kolejki
Redakcja, źródło: Legionisci.com
W weekend rozegrana została 5. kolejka Ekstraklasy, w której Legia Warszawa zmierzyła się na wyjeździe z Wisłą Płock. Po tym meczu żaden z piłkarzy stołecznego zespołu nie został wybrany do najlepszej jedenastki kolejki.
Jedenastka 5. kolejki:
Ivan Brkić (Motor), Otar Kakabadze (Cracovia), Lukas Klemenz (GKS), Marcin Kamiński (Wisła), Erik Janża (Górnik), Damian Dąbrowski (Zagłębie), Jesus Imaz (Jagiellonia), Patrik Hellebrand (Górnik), Jesus Jimenez (Bruk-Bet), Michalis Kosidis (Zagłębie), Luis Palma (Lech)
fot. Ekstraklasa